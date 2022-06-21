مونديال السباحة 2022: ذهبية ورقم قياسي عالمي للمجري ميلاك في سباق 200 م فراشة

اولي سكارف اف ب

المجري كريستوف ميلاك في طريقه الى اللقب والرقم القياسي العالميين في سباق 200 م فراشة في مونديال السباحة في بودابست في 21 حزيران/يونيو 2022.

بودابست (أ ف ب) – توج السباح المجري كريستوف ميلاك باللقب العالمي في سباق 200 م فراشة مانحا بلاده ذهبيتها الاولى في بطولة العالم للسباحة التي تستضيفها العاصمة بودابست مسجلا رقما قياسيا عالميا.

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وقطع ميلاك، بطل أولمبياد طوكيو في السباق ذاته، المسافة بزمن 1.50:34 دقيقة ماحيا الرقم العالمي السابق بفارق 0.39 ثانية والذي كان حققه في طريقه الى اللقب العالمي عام 2019.

وتقدم ميلاك على الفرنسي الواعد ليون مارشان (1.53:37 د) والياباني تومورو هوندا، صاحب فضية اولمبياد طوكيو، (1.53:61 د).

وضرب ميلاك عصفورين بحجر واحد حيث حقق المعدن الأصفر لبلاده للمرة الاولى في النسخة الحالية، وحرم الفرنسي مارشان (20 عاما) من لقبه العالمي الثاني في البطولة بعد الاول قبل ثلاثة أيام من ظفره بلقب سباق 400 م متنوعة.

© 2022 AFP