الجيش النيجيري يعثر على طالبتين من "فتيات شيبوك" بعد 8 سنوات على اختطافهما

Audu MARTE ا ف ب

الناجيتان من مجموعة "فتيات شيبوك" أثناء تقديمهما من قبل الجيش في مايدوغوري، نيجيريا، في 21 حزيران/يونيو 2022

مايدوغوري (نيجيريا) (أ ف ب) – أعلن الجيش النيجيري العثور على طالبتين سابقتين من "فتيات شيبوك" اختطفتهما جماعة بوكو حرام الجهادية قبل ثماني سنوات، وهي قضية توبعت عبر حملة عالمية باسم #BringBackOurGirls) #RamenrNosFilles)

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كانت الشابتان من بين 276 تلميذة تتراوح أعمارهن بين 12 و17 عاماً اختُطفن من مدرستهن الداخلية في شيبوك، شمال شرق نيجيريا. وقدّمهم الجيش للصحافة بينما كانتا تحملان طفلين بين ذراعيهما.

وقال الجنرال كريستوفر موسى، القائد العسكري في المنطقة، للصحافيين إنّ الجنود عثروا على الشابتين يومي 12 و14 حزيران/يونيو في موقعين مختلفين.

وأضاف "نحن محظوظون للغاية لأنّنا تمكنّا من استعادة اثنتين من بنات شيبوك".

عُثر على الأولى، وتدعى حوا جوزيف، مع مدنيين آخرين في 12 حزيران/يونيو بالقرب من باما بعدما هاجمت قوات الجيش معسكراً لجماعة بوكو حرام.

أما الثانية، وهي ماري دودا، فقد عثر عليها بالقرب من قرية نغوش في مقاطعة جوزا، على الحدود مع الكاميرون.

وقالت حوا جوزيف للصحافيين في المقر العسكري العام "كان عمري تسع سنوات عندما اختُطفنا من مدرستنا في شبيوك. تزوجت منذ فترة قريبة وبات عندي هذا الطفل"، موضحة أن زوجها قُتل في هجوم الجيش.

وأضافت "لقد جرى التخلّي عنّا، لم يهتم أحد لأمرنا. لم نكن نحصل على طعام".

وقالت ماري دودا، التي كان عمرها 18 عاماً عندما اختُطفت، إنّها زُوّجت أكثر من مرة من مقاتلين في بوكو حرام، قبل أن تتمكّن من الهرب. وأضافت "كانوا يجوّعوننا ويضربوننا إذا رفضنا الصلاة".

وتابعت "كلّ فتيات شيبوك اللواتي ما زلن هناك متزوجات ولديهن أطفال. تركتُ أكثر من 20 منهن في القرية التي كنت أعيش فيها".

© 2022 AFP