جاكوبس يعود الى المنافسة في لقاء ستكهولم في 30 الحالي

روما (أ ف ب) – أعلن الاتحاد الإيطالي لألعاب القوى الأربعاء أن بطله الأولمبي في سباق 100 م مارسيل جاكوبس سيعود إلى المنافسات في 30 حزيران/يونيو الحالي في لقاء ستوكهولم الدولي في ألعاب القوى بعد تعافيه من إصابة في الفخذ قبل أسبوعين من بطولة العالم في يوجين الأميركية (15-24 تموز/يوليو).

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وأكد الاتحاد الإيطالي في بيان أن بطل أوروبا المتوج بالمعدن الأصفر في سباقي 100 م والتتابع أربع مرات 100 م الصيف الماضي في أولمبياد طوكيو "من المتوقع أن يخوض سباق 100 م خلال لقاء ستوكهولم المرحلة الثامنة من الدوري الماسي".

وأوضح أن العداء البالغ من العمر 27 عامًا "يتطلع بفارغ الصبر إلى العودة إلى المنافسة" في 30 حزيران/يونيو.

وأكد المقربون من جاكوبس خلال اتصال مع وكالة فرانس برس، مشاركته في ستوكهولم، وأشاروا إلى أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى الآن بشأن مشاركة محتملة السبت في بطولة إيطاليا في رييتي.

ولم يشارك جاكوبس سوى في سباقين لمسافة 100 م منذ أن فاجأ العالم في صيف 2021 حين توج بطلاً في أولمبياد طوكيو، وجاءت نتيجتهما "عادية" خلال لقاء في سافونا في 18 أيار/مايو الماضي حيث سجل 9.99 ثانية في التصفيات و10.04 ثانية في النهائي.

وتعرض جاكوبس خلال هذا اللقاء بتمدد صغير في عضلة الفخذ حسب فحص أجراه في 23 من الشهر ذاته، واضطر الى الانسحاب من مراحل الدوري الماسي في يوجين (الولايات المتحدة) وروما وأوسلو (النروج)، قبل أن يتلقى الخميس الماضي الضوء الأخضر للعودة إلى التدريبات عقب تعافيه حسب ما أعلنه اتحاد بلاده.

وكان جاكوبس قال على هامش لقاء روما الدولي إن "الهدف هو بالتأكيد خوض سباق أو سباقين قبل المونديال، بالنسبة لنا من الأساسي استعادة الشعور بالمضمار".

وأضاف جاكوبس أن فكرته هي التنافس في مسابقة تتكون من "نصف نهائي ونهائي من أجل أن أكون قادراً على خوض سباقين متقاربين".

وتابع "إذا لم يكن ذلك ممكناً، فسنذهب إلى يوجين برغبة في القيام بأفضل ما يمكن".

وحقق الإيطالي لقب سباق 60 م في بطولة العالم داخل قاعة في العاصمة الصربية بعد تفوقه على بطل العالم لسباق 100 م الأميركي كريستيان كولمان.

وكان من المقرر أن يتنافس جاكوبس في لقاء نيروبي خلال الشهر الماضي وجهاً لوجه مع الاميركي فريد كيرلي صاحب فضية 100 م في أولمبياد طوكيو، إلاّ أنه انسحب بسبب آلام في المعدة.

© 2022 AFP