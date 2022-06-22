ستة قتلى في نزاع عشائري على ملكية أرض زراعية في جنوب العراق

أسعد نيازي ا ف ب/ارشيف

مشهد عام من مدينة العمارة بمحافظة ميسان في 16 شباط/فبراير 2022

الكوت (العراق) (أ ف ب) – قتل ستة أشخاص بينهم جندي خلال نزاع عشائري على ملكية أرض زراعية في محافظة ميسان بجنوب العراق، حسبما ذكر مصدر أمني الاربعاء.

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وقال المتحدث باسم شرطة محافظة ميسان الملازم سعد الزيدي لوكالة فرانس برس "قتل ستة أشخاص بينهم جندي خلال نزاع عشائري وقع في ناحية العزير" الى الجنوب من مدينة العمارة، عاصمة محافظة ميسان (305 كلم جنوب بغداد).

وأضاف أن "الجندي كان في أجازة عند وقوع النزاع الذي أندلع بسبب خلافات حول ملكية أرض زراعية واستمر عدة ساعات".

وتشهد ميسان الواقعة في الجنوب العراقي ذي الغالبية الشيعية، توترا أمنيا بسبب نزاعات عشائرية وتصفية حسابات سياسية وانتشار تهريب المخدرات في المحافظة الحدودية مع إيران.

وتزايدت في السنوات الأخيرة تجارة المخدرات وتعاطيها في العراق، خصوصا في جنوب ووسط البلد الذي بات طريقاً أساسياً لتهريبها والاتجار بها لا سيما مادة الكريستال.

أعلنت مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية مطلع العام الحالي أن "محافظتي البصرة وميسان تحتلان المرتبة الأولى بالتهريب والتعاطي في المحافظات الجنوبية".

© 2022 AFP