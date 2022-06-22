سحب ترخيص 90 صحيفة إلكترونية في الكويت (وزارة)

ياسر الزيات ا ف ب/ارشيف

الكويت (أ ف ب) – أعلنت الكويت الأربعاء سحب ترخيص 90 صحيفة إلكترونية في البلاد وإحالة 73 وسيلة إعلامية إلى النيابة العامة خلال الأسبوعين الماضيين، على خلفية ارتكاب "مخالفات" للقوانين في البلاد بينها نشر "اخبار كادبة".

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وقالت وزارة الإعلام الكويتية في بيان إن وزير الإعلام " اتخذ هذه الإجراءات تطبيقا للقوانين والتشريعات المنظمة للعمل الاعلامي والتزاما بضبط الممارسة الاعلامية على خط الحرية المسؤولة وعدم السماح بانتهاك القوانين المنظمة او الانزلاق الى الفوضى الاعلامية".

ونقل البيان عن المتحدثة باسم وزارة الاعلام أنوار مراد قولها إن وسائل الاعلام التي أحيلت إلى النيابة العامة "تشمل صحفا الكترونية وقنوات فضائية وذلك على خلفية بثها ونشرها أخبارا تضمنت مخالفات لقانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر وقانون تنظيم الاعلام الالكتروني".

وقال مصدر كويتي مسؤول ان من بين المخالفات التي أدت إلى القرار "نشر أخبار كادبة".

ويوجد في الكويت نحو 530 صحيفة إلكترونية مرخصة.

وتشهد هذه الدولة الخليجية الصغيرة حياة ثقافية نشطة وصدرت فيها مجلات عربية مهمة كثيرة مثل "العربي" و"عالم المعرفة" التي انتشرت على نطاق واسع في العالم العربي. وتعد الكويت أكثر دول الخليج العربي تحررا في الحياة السياسية.

وكانت الكويت أول دولة خليجية عربية تتبنى نظاماً برلمانياً في 1962. ومنحت المرأة حق التصويت والترشح للانتخابات في 2005.

© 2022 AFP