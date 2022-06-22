سقوط صاروخ قرب حقل غاز في شمال العراق ولا إصابات

سفين حامد ا ف ب

صورة من الأرشيف تظهر مبنى متضررا بهجوم صاروخي استهدف أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق في 13 آذار/مارس 2022

السليمانية (العراق) (أ ف ب) – سقط صاروخ كاتيوشا الأربعاء قرب حقل غاز في إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي، بدون أن يتسبب في أي إصابات أو يلحق أضرارًا بالمنشآت، وفق ما أفادت مصادر أمنية.

إعلان اقرأ المزيد

وقال جهاز مكافحة الإرهاب بمحافظة السليمانية في بيان إن الصاروخ استهدف حقل كورمور للغاز الواقع في منطقة جمجمال والمملوك لشركة "دانة غاز" الإماراتية.

وأضاف البيان أن "لم تقع أضرار مادية أو إصابات". وأكد مسؤول أمني هذا التقييم لوكالة فرانس برس.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

في الأسابيع الأخيرة، استُهدفت مواقع لإنتاج المحروقات في إقليم كردستان بقذائف صاروخية لم تتبن أي جهة إطلاقها.

حدث أول استهداف بالصواريخ في نيسان/أبريل، ثم استهدفت في أيار/مايو مصفاة نفط كاوركوسك وهي من أكبر المصافي في المنطقة الغنية بالنفط والواقعة شمال غرب أربيل عاصمة كردستان العراق.

© 2022 AFP