مونديال السباحة 2022: انسحاب دريسل من باقي المسابقات

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السباح الأميركي كايليب دريسل بعد فوزه بسباق 50 م فراشة في مونديال السباحة في بودابست في 19 حزيران/يونيو 2022

بودابست (أ ف ب) – أعلن المنتخب الأمريكي الأربعاء انسحاب نجمه كايليب دريسل، المتوج بسبع ذهبيات أولمبية، من باقي منافسات بطولة العالم في السباحة في بودابست، مشيرًا إلى أسباب طبية.

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وأوضح المنتخب الأميركي في بيان صحافي "بعد التشاور مع كايليب ومدربيه والطاقم الطبي، تم اتخاذ قرار بسحبه من بطولة العالم"، مضيفا "أولويتنا هي وستظل دائمًا صحة رياضيينا وسنواصل تقديم المساعدة التي يحتاجها كايليب للتعافي سريعًا".

وكان دريسل انسحب الثلاثاء قبل نصف نهائي سباق 100 م حرة، علما أنه توج بذهبيتين في النسخة الحالية من المونديال: 50 م فراشة الأحد والتتابع أربع مرات 100 م حرة مع منتخب بلاده السبت.

وكان مقررا ان يشارك دريسل أيضا في سباقي 50 م حرة و100 م فراشة في بودابست إلى جانب العديد من سباقات التتابع.

© 2022 AFP