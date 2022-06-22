مونديال السباحة 2022: لقب عالمي ثان للواعد الروماني بوبوفيتشي

السباح الفرنسي ماكسيم غروسيه (يسار) يهنئ الروماني دافيد بوبوفيتشي عقب فوزه بذهبية سباق 100 م حرة في بطولة العالم في السباحة في بودابست في 22 حزيران/يوينو 2022.

بودابست (أ ف ب) – أحرز السباح الروماني الواعد دافيد بوبوفيتشي لقبه العالمي الثاني في بطولة العالم للسباحة في بودابست عقب تتويجه بسباق 100 م حرة الأربعاء.

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وقطع بوبوفيتشي، البالغ من العمر 17 عاما، مسافة السباق بزمن 47.58 ثانية أمام الفرنسي ماكسيم غروسيه (47.64 ث) والكندي جوشوا لييندو إدواردز (47.71 ث).

واستغل بوبوفيتشي غياب النجم الاميركي كايليب دريسل الذي انسحب قبل الدور نصف النهائي الثلاثاء "لأسباب طبية".

ونجح بوبوفيتشي في خطف المركز الأول في الأمتار الأخيرة من السباق متوجا بذهبيته الثانية في البطولة ولبلاده بعد الأولى في سباق 200 م حرة الإثنين عندما فجر المفاجأة بقطعه المسافة بزمن 1.43:21 دقيقة حيث أصبح رابع أسرع سباح في التاريخ في هذا السباق.

وقال بوبوفيتشي في تصريح لقناة "فرانس تليفزيون": "في العام الماضي في (أولمبياد) طوكيو خسرت الميدالية البرونزية بفارق جزءين في المئة من الثانية، لذا، الآن أعرف ما هو الفوز بهذه الطريقة" في إشارة إلى خطفه المركز الأول في الأمتار الأخيرة.

© 2022 AFP