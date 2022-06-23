السلطة والمعارضة الفنزويليتان تشاركان في منتدى أوسلو

يوري كورتيز ا ف ب/ارشيف

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والسيدة الأولى سيليا فلوريس في كراكاس في الأول من أيار/مايو 2022

كراكاس (أ ف ب) – يحضر مندوبون من الحكومة والمعارضة الفنزويليتين منتدى أوسلو الذي افتتح الأربعاء ويستمر يومين في النروج التي رحبت بحضورهم وأعربت عن أملها في أن يستأنف الجانبان حوارهما المتوقف.

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وفي تشرين الأول/أكتوبر 2021، علّقت الحكومة مشاركتها في الحوار الذي بدأ في المكسيك للاحتجاج على تسليم الرأس الأخضر الولايات المتحدة أليكس صعب، رجل الأعمال الكولومبي المتهم بالعمل كغطاء لنظام الرئيس نيكولاس مادورو.

وكتبت الحكومة النروجية على تويتر "نرحب بحضور خورخي رودريغيز ممثلا للحكومة (الفنزويلية) وهيراردو بلايدي ممثل وفد المنصة الموحدة (معارضة) في منتدى أوسلو ونأمل بأن تستمر الجهود على المدى القصير من أجل استئناف الحوار والمفاوضات في فنزويلا".

ويجمع منتدى أوسلو الذي ينظم منذ 2009، حوالى مئة من وسطاء النزاع وصناع القرار وخبراء وجهات فاعلة في عمليات السلام في العالم، وفق بيان.

وأوضح النص أن "منتدى هذا العام يتمحور حول إيجاد مساحة للحوار في عالم يسوده الاستقطاب".

وفي أيار/مايو، التقى مندوبون للسلطة والمعارضة بهدف "إنقاذ روح" عملية التفاوض بعد إعلان رغبة واشنطن في تخفيف جزء من العقوبات التي فرضتها على الحكومة الفنزويلية.

ولا تعترف واشنطن بإعادة انتخاب مادورو في العام 2018 إذ تعتبرها عملية مزورة.

© 2022 AFP