الشرطة التونسية توقف رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي

حسنة ا ف ب

تونس (أ ف ب) – أوقفت الشرطة التونسية الخميس في ولاية سوسة رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي الذي سبق أن تولى أيضا الأمانة العامة لحزب النهضة الإسلامي، وفق ما أفاد محاميه زياد طاهر وكالة فرانس برس.

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ولم يكشف المحامي أسباب توقيف الجبالي.

وقال الطاهر إن "الشرطة ألقت القبض على الجبالي أثناء تواجده في سيارته في سوسة قبل نقله إلى تونس".

وبحسب الإذاعة التونسية الخاصة "موزاييك إف إم"، أذن القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة بتوقيف حمادي الجبالي بتهمة "الاشتباه في تبييض أموال" عبر جمعية خيرية.

يخضع رئيس الوزراء الأسبق حمادي الجبالي (2011-2013) الذي استقال من حزب النهضة عام 2014، للتحقيق منذ أكثر من شهر على خلفية أنشطة مصنع تملكه زوجته في سوسة، بحسب زياد طاهر.

وكانت الشرطة قد دهمت المصنع في أيار/مايو وأعلنت أنها ضبطت فيه مادة "مدرجة بجدول المواد خطرة".

© 2022 AFP