بطولة إنكلترا: نيوكاسل يضم الحارس الدولي بوب من بيرنلي

جيوف كاديك ا ف ب

الحارس الدولي الإنكليزي نيك بوب بعد مباراة لفريقه السابق بيرنلي ضد استون فيلا في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم. برمنغهام، وسط انكلترا، في 19 أيار/مايو 2022

لندن (أ ف ب) – حسم نيوكاسل الإنكليزي الخميس تعاقده مع الحارس الدولي نيك بوب من منافسه المحلي بيرنلي، في صفقة قُدِرَت بقرابة 10 ملايين جنيه استرليني (12 مليون دولار).

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ووافق ابن الثلاثين عاماً على توقيع عقد يمتد لأربعة أعوام مع فريق المدرب إدي هاو بعد تجاوزه الفحص الطبي الروتيني.

وفرض بوب نفسه أحد أفضل حراس الدوري الإنكليزي الممتاز خلال 141 مشاركة مع بيرنلي، لكن سقوط الأخير الى المستوى الثاني "تشامبيونشيب" دفعه الى البحث عن بديل و"الآن، مع وصولي الى هنا، أتطلع بفارغ الصبر كي أبدأ"، وفق ما أفاد.

وسيواجه بوب الذي خاض حتى الآن ثماني مباريات دولية، منافسة حامية بين الخشبات الثلاث لنيوكاسل مع الحارس السلوفاكي مارتن دوبرافكا الذي لعب دوراً هاماً الموسم الماضي في وصول الفريق الى المركز الحادي عشر بعدما كان مهدداً بالهبوط.

وببقائه في الدوري الممتاز، عزز بوب حظوظه بأن يكون ضمن تشكيلة المدرب غاريث ساوثغيت في مونديال قطر المقرر نهاية العام الحالي.

© 2022 AFP