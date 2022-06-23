دورة إيستبورن: إصابة جابر تجبرها وسيرينا على الانسحاب من نصف نهائي الزوجي

Eastbourne (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – اضطرت التونسية أنس جابر، المصنفة ثالثة عالميًا، إلى الانسحاب من دورة إيستبورن لكرة المضرب على الملاعب العشبية الى جانب الاميركية المخضرمة سيرينا وليامس في منافسات الزوجي، بسبب إصابة في ركبتها، وفق ما أعلن المنظمون الخميس.

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وجاء في بيان للمنظمين أن الثنائي "جابر/وليامس انسحب من مباراته في نصف النهائي بسبب إصابة في الركبة اليمنى لأنس جابر".

وكانت سيرينا (40 عامًا) عادت الى المنافسات في إيستبورن بعد غياب دام سنة كاملة منذ انسحابها من الدور الاول من بطولة ويمبدلون العام الماضي بسبب الاصابة، واختارت اللعب مع جابر في منافسات الزوجي ووصلتا الى نصف النهائي بعد فوزهما في أول مباراتين.

إلا أن مشوار الاميركية سيتوقف عند هذا الحد على أن تشارك في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى، في أول مباراة فردية بعد أن حصلت المصنفة 1204 عالميًا راهنًا على بطاقة دعوة للمشاركة، علمًا أن القرعة ستقام يوم الجمعة.

أما جابر فستأمل في أن تكون جاهزة للبطولة التي تنطلق الاثنين المقبل وستكون من أبرز المرشحات للمنافسة على اللقب عطفًا على المستويات التي تقدمها هذا الموسم، بعد فوزها بلقب دورة مدريد وحلولها وصيفة في روما، كلاهما ضمن دورات الالف على التراب وتحقيقها لقب دورة برلين على العشب الاسبوع الماضي.

وكانت سيرينا كللت عودتها الثلاثاء بفوزها، الى جانب جابر، على التشيكية ماري بوزكوفا والإسبانية سارا سوريبيس تورمو، وفي ربع النهائي الاربعاء على اليابانية شوكو أوياما والتايوانية تشان هاو-تشينغ، وكان من المقرر أن تخوضان نصف النهائي ضد البولندية ماغدا لينيت والصربية ألكسندرا كرونيتش.

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