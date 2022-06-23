دورة مايوركا: باوتيستا يجرد مدفيديف من لقبه الوحيد على العشب

كارمن ياسبرسن اف ب

الروسي دانييل مدفيديف خلال مباراته ضد الاسباني روبرتو باوتيستا أغوت في ربع نهائي دورة هاله الالمانية في 17 حزيران/يونيو 2021.

بالما دي مايوركا (إسبانيا) (أ ف ب) – تنازل الروسي دانييل مدفيديف، المصنف أول عالمياً، عن اللقب الوحيد الذي أحرزه في مسيرته على الملاعب العشبية، وذلك بخسارته أمام الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت 3-6 و2-6 الخميس في ربع نهائي دورة مايوركا الإسبانية لكرة المضرب.

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وثأر باوتيستا أغوت لخسارته الأسبوع الماضي أمام الروسي في ربع نهائي دورة هاله الألمانية التي وصل فيها منافسه الى المباراة النهائية قبل السقوط على يد البولندي هوبرت هوركاش، ليخسر بذلك النهائي الثاني توالياً بعدما سبق له أن سقط عند العقبة الأخيرة في دورة سهرتوخنبوس الهولندية أمام المغمور المحلي تيم فان ريتهوفن.

وعلق باوتيستا أغوت على إقصائه مدفيديف بالقول "كان عليّ أن ألعب بشكل جيد جداً للفوز على دانييل. إنه الرقم واحد في العالم وحامل لقب مايوركا. لقد تغلب عليّ قبل أيام معدودة. لقد لعبت مباراة مثالية حقاً".

وبذلك، ينتهي موسم مدفيديف على الملاعب العشبية بما أنه ممنوع من المشاركة في بطولة ويمبلدون، على غرار جميع الروس والبيلاروس على خلفية غزو أوكرانيا.

وخلافاً لمدفيديف، واصل اليوناني ستيفانوس تيستيباس، المصنف سادساً عالمياً وثانياً في الدورة خلف الروسي، مشواره وبلغ نصف النهائي بفوزه الصعب على الأميركي ماركوس جيرون 7-6 (7-5) و4-6 و6-3.

ويلتقي اليوناني الذي خرج من الدور الأول لبطولة ويمبلدون في ثلاث من مشاركاته الأربع ولم يسبق له أن أحرز أي لقب على الملاعب العشبية، في دور الأربعة الفرنسي بنجامان بونزي.

© 2022 AFP