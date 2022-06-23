دورتموند يقترب من ضم هالر بهدف تعويض هالاند

كنزو تريبويار ا ف ب/ارشيف

برلين (أ ف ب) – وصل المهاجم الدولي العاجي سيباستيان هالر الى ألمانيا الخميس لإتمام صفقة انتقاله من أياكس أمستردام الهولندي الى بوروسيا دورتموند، وذلك ضمن مسعى الأخير لتعويض رحيل هدافه النروجي إرلينغ هالاند الى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

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وكان مسؤولو دورتموند في استقبال الهداف العاجي في المطار قبل أن ينتقل بصحبتهم لإجراء الفحص الطبي الروتيني تمهيداً لتوقيع عقد انتقاله.

وأفادت وسائل الإعلام بأن إبن الـ28 عاماً سيوقع مع النادي الألماني عقداً لمدة أربعة أعوام، فيما أفادت صحيفة "بيلد" الرياضية بأن هذه الصفقة ستكلف وصيف بطل الـ"بوندسليغا" قرابة 31 مليون يورو، وذلك يشمل المكافآت.

وقدم العاجي أداءً خارقاً خلال الموسم المنصرم من دوري أبطال أوروبا بتسجيله 11 هدفاً، بينها رباعية في الفوز 5-1 على سبورتينغ البرتغالي في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وبات بالتالي أول لاعب يسجل رباعية "سوبر هاتريك" في بداياته ضمن دوري الأبطال منذ رباعية الهولندي ماركو فان باستن مع ميلان الإيطالي في مرمى غوتبورغ السويدي في تشرين الثاني/نوفمبر 1992.

وانتهى مشوار أياكس في دوري الأبطال عند الدور ثمن النهائي، ما أوقف المهرجان التهديفي للعاجي في المسابقة القارية الأم، لكنه واصل تألقه محلياً وأنهى الدوري الهولندي الذي توج به فريقه، برصيد 21 هدفاً في 31 مباراة.

ويدافع هالر عن ألوان أياكس منذ كانون الثاني/يناير 2021 بعد انضمامه اليه من وست هام الإنكليزي، وقد سجل له 47 هدفاً في 66 مباراة خاضها معه ضمن جميع المسابقات، بينها 32 في 50 مباراة في الدوري الهولندي.

© 2022 AFP