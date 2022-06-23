مونديال السباحة 2022: أوكالاغان تتوج بذهبيتها الفردية الأولى وكينغ تعزز رصيدها

اتيلا كيسبينيديك ا ف ب

بودابست (أ ف ب) – توجت الأسترالية مولي أوكالاغان بلقبها العالمي الفردي الأول على الإطلاق، وذلك بعد إحرازها سباق 100 م حرة الخميس في بطولة العالم للسباحة المقامة بنسختها التاسعة عشرة في المجر، فيما عززت الأميركية ليلي كينغ رصيدها من الذهب بإحرازها لقب سباق 200 م صدراً.

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وبعد اكتفائها في بودابست بفضية 200 حرة ونيلها ذهبية التتابع 4 مرات 100 م، نجحت الأسترالية البالغة 18 عاماً في إحراز ذهبيتها الأولى على الإطلاق على الصعيد الفردي إن كان في بطولة العالم أو الألعاب الأولمبية التي نالت فيها ذهبيتين الصيف الماضي في طوكيو مع منتخب بلادها في سباقي التتابع 4 مرات حرة و4 مرات متنوعة.

وسجلت أوكالاغان 52.67 ثانية، لتتفوق على النجمة السويدية حاملة الرقم القياسي العالمي ساره سيوستروم التي نالت الفضية (52.80)، فيما كانت البرونزية من نصيب الأميركية توري هاسك (52.92).

وقالت الأسترالية إنه "من الغريب جداً في الوقت الحالي أن أفكر بأني بطلة العالم".

أصغر بطلة منذ 1991

وباتت عن 18 عاماً و82 يوماً، أصغر فائزة بسباق 100 م حرة منذ عام 1991 حين توجت به الأميركية نيكول هايزلت عن 18 عاماً و22 يوماً.

ولحقت أوكالاغان بابني الـ17 عاماً الروماني دافيد بوبوفيتشي (100 م حرة) والإيطالية بينيديتا بيلاتو (100 م صدراً) والكندية اليافعة (15 عاماً) سامر ماكينتوش (200 م فراشة) في إحراز الذهبية الفردية الأولى على الإطلاق خلال هذه الألعاب.

وكشفت الأسترالية أنها شعرت بتوتر كبير قبل السباق وكان الأمر "سيئاً، الأسوأ على الإطلاق. شعرت بهلع وأنا في فراشي، وحصل تقلص عضلي في ساقي، شعرت بالدوار... لكني كنت أعرف أن زملائي في الفريق هناك بجانبي... أعتقد أن ما حصل ساعدني لأكون على أتم الجاهزية للسباق".

عقدة سيوستروم تتواصل

ونالت سيوستروم (28 عاماً) ميدالياتها السادسة عشرة في بطولة العالم، بينها 8 ذهبيات، لكن عقدتها مع سباق 100 م حرة تواصلت إذ عجزت عن الفوز به ولو لمرة واحدة واكتفت بالفضية للمرة الرابعة إضافة الى برونزية.

وبعد سيطرتها على سباقي 50 و100 م صدراً خلال النسختين الماضيتين من بطولة العالم وفوزها بالذهبية الأولمبية لسباق 100 م صدراً في أولمبياد ريو 2016، أضافت الأميركية كينغ لقب 200 م صدراً الى رصيدها الذي بات 9 ذهبيات عالمية، لتعوض بذلك اخفاقها الثلاثاء في 100 م صدراً حين اكتفت بالمركز الرابع.

وبدت ابنة الـ25 عاماً في طريقها الخميس الى اخفاق آخر، لكنها انتفضت في آخر 50 متراً وشقت طريقها من المركز الخامس الى الأول، متفوقة بزمن 2:22.41 دقيقة على الأسترالية جينا ستراوش بفارق 0.63 ثانية، فيما جاءت الأميركية كايت دوغلاس ثالثة.

الأميركية ليلي كينغ (وسط) بعد فوزها بسباق 200 م صدراً في مونديال السباحة. بودابست في 23 حزيران/يونيو 2022 فرونسوا-كزافييه ماريت ا ف ب

وعند الرجال، كان لقب 200 م صدراً من نصيب الأسترالي زاك ستابلتي-كوك الذي أضاف ذهبيته العالمية الى الذهبية الأولمبية التي نالها الصيف الماضي في طوكيو.

وقطع ابن الـ23 عاماً الذي حطم الرقم القياسي لهذا السباق (2:05.95 دقيقة) في أيار/مايو، المسافة بزمن 2:07:07 دقيقة، ليتقدم على الياباني يو هاناغوروما والسويدي إيريك بيرسون اللذين سجلا نفس التوقيت (2:08.38 دقيقة).

ورفعت أستراليا عدد ذهبياتها في هذا المونديال الى أربع، والى 11 ميدالية بالمجمل.

ثلاثة توائم على منصة التتويج

وفي السباحة الإيقاعية، تميّز الخميس بوقوف ثلاثة توائم على منصة التتويج، بعد فوز الصينيتين ليويي وانغ وكيانيي وانغ بذهبية الزوجي الحر، بتفوقهما على الأوكرانيتين مارينا وفلاديسلافا أليكسييفا والنمسويتين من أصل يوناني آنا-ماريا وإيريني-مارينا أليكسندي اللتين تخوضان البطولة العالمية بصحبة شقيقتهما التوأم أيضاً فاسيليكي.

وكانت الشقيقتان التوأم وانغ (25 عاماً) منحتا الصين عام 2017 ذهبيتها العالمية الأولى في السباحة الإيقاعية حين كانت البطولة في المجر بالذات، قبل إضافة ذهبية الزوجي الفني خلال البطولة الحالية بعد التفوق على التوأمين الأوكراني والنمسوي بالذات.

وكان وجود التوائم الثلاثة على منصة التتويج في مسابقة الزوجي الفني سابقة في تاريخ بطولة العالم للسباحة بالمجمل وليس في السباحة الإيقاعية فقط، وفق ما أفاد الاتحاد الدولي "فينا".

وبسبب الحظر المفروض على رياضييها نتيجة غزوها لأوكرانيا، انتهى احتكار روسيا لمسابقة الزوجي الحر التي توجت بذهبيتها في جميع النسخ السبع منذ إدراجها في بطولة العالم عام 2007.

ورفعت الصين رصيدها في السباحة الإيقاعية الى ثلاث ذهبيات في النسخة الحالية بعدما سبق لهاو تشانغ ويو فينغ الفوز بلقب الفرق الفني.

© 2022 AFP