مونديال السباحة 2022: الأسترالية أوكالاغان تتوج بذهبية 100 م حرة

اتيلا كيسبينيديك ا ف ب

بودابست (أ ف ب) – توجت الأسترالية مولي أوكالاغان بلقبها العالمي الفردي الأول على الإطلاق، وذلك بعد إحرازها سباق 100 م حرة الخميس في بطولة العالم للسباحة المقامة بنسختها التاسعة عشرة في المجر.

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وبعد اكتفائها في بودابست بفضية 200 حرة ونيلها ذهبية التتابع 4 مرات 100 م، نجحت الأسترالية البالغة من العمر 18 عاماً في إحراز ذهبيتها الأولى على الإطلاق على الصعيد الفردي إن كان في بطولة العالم أو الألعاب الأولمبية التي نالت فيها ذهبيتين الصيف الماضي في طوكيو في سباقي التتابع 4 مرات حرة و4 مرات متنوعة.

وسجلت أوكالاغان 52.67 ثانية، لتتفوق على النجمة السويدية ساره سيوستروم التي نالت الفضية (52.80)، فيما كانت البرونزية من نصيب الأميركية توري هاسك (52.92).

وبهذا التتويج، رفعت أوكالاغان عدد ذهبيات بلادها في هذا المونديال الى ثلاث والى تسع ميداليات بالمجمل، بينها الفضية التي ساهمت بها أيضاً في سباق التتابع 4 مرات 200 م حرة.

وفي السباحة الإيقاعية، تميّز الخميس بوقوف ثلاثة توائم على منصة التتويج، بعد فوز الصينيتين ليويي وانغ وكيانيي وانغ بذهبية الزوجي الحر، بتفوقهما على الأوكرانيتين مارينا وفلاديسلافا أليكسييفا والنمسويتين من أصل يوناني آنا-ماريا وإيريني-مارينا أليكسندي اللتين تخوضان البطولة العالمية بصحبة شقيقتهما التوأم أيضاً فاسيليكي.

وكان التوأم وانغ (25 عاماً) منح الصين عام 2017 ذهبيتها العالمية الأولى في السباحة الإيقاعية حين كانت البطولة في المجر بالذات، قبل إضافة ذهبية الزوجي الفني خلال البطولة الحالية بعد التفوق على التوأمين الأوكراني والنمسوي بالذات.

وكان وجود التوائم الثلاثة على منصة التتويج في مسابقة الزوجي الفني سابقة في تاريخ بطولة العالم للسباحة بالمجمل وليس في السباحة الإيقاعية فقط، وفق ما أفاد الاتحاد الدولي "فينا".

وبسبب الحظر المفروض على رياضييها نتيجة غزوها لأوكرانيا، انتهى احتكار روسيا لمسابقة الزوجي الحر التي توجت بذهبيتها في جميع النسخ السبع منذ إدراجها في بطولة العالم عام 2007.

ورفعت الصين رصيدها في السباحة الإيقاعية الى ثلاث ذهبيات في النسخة الحالية بعدما سبق لهاو تشانغ ويو فينغ الفوز بلقب الفرق الفني.

© 2022 AFP