أن بي ايه: أورلاندو ماجيك يحقق المفاجأة باختيار بانكيرو في صدارة الـ"درافت"

Sarah Stier غيتي/ا ف ب

مفوض رابطة دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين آدم سيلفر (يسار) يهنئ باولو بانكيرو بعد اختياره من قبل أورلاندو ماجيك في المركز الاول في درافت "ان بي ايه" في 23 حزيران/يونيو 2022

نيويورك (أ ف ب) – حصل الإيطالي-الأميركي باولو بانكيرو بشكل مفاجئ على المركز الاول في "درافت" دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الخميس، بعد أن أربك أورلاندو ماجيك التوقعات من خلال ضم المراهق الفارع الطول.

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بلغ متوسط ابن الـ19 عامًا والبالغ طوله 2.08 م 17.2 نقطة في المباراة الواحدة خلال موسم 2021-2022 في جامعة ديوك.

قرار أورلاندو باختيار بانكيرو عاكس العديد من النقاد، حيث كان من المتوقع أن يتنافس جاباري سميث جونيور وشيت هولمغرين على المركز الأول.

حتى بانكيرو، المولود في الولايات المتحدة، بدا مصدومًا من اختياره في أعقاب النتائج التي أعلنها مفوض الدوري آدم سيلفر في ملعب "باركليز سنتر" في نيويورك.

قال اللاعب "أنا حقًا لا أعرف ما أقول. لا يمكنني أن أصدق ما حدث للتو، بكل صراحة. لم أتخيل أن ذلك قد يحدث".

وتابع "أردت أن أكون في أن بي ايه ولكن لم أتوقع أن يحصل ذلك".

مع اختيار بانكيرو في المركز الاول، حصل أوكلاهوما سيتي ثاندر على هولمغرين الذي حل ثانيًا، بعد أن تألق في صفوف فريق بولدوغز في جامعة غونزاغا مع 14.1 نقطة و9.9 متابعات.

وكان سميث من نصيب هيوستن روكتس، بعد أن رشح الكثيرون لاعب جامعة آوبورن ليكون الخيار الاول بعد أن حقق معدلات 16.9 نقطة و7.4 متابعات مع فريق تيغرس.

© 2022 AFP