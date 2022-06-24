التجارب الأميركية: مفاجأة بإخفاق ريتشاردسون في سباق 100 م وكيرلي الاسرع هذا العام

شاكاري ريتشاردسون خلال تصفيات سباق 100 م في التجارب الاميركية المؤهلة الى بطولة العالم لألعاب القوى، على ملعب "هايوارد فيلد" في يوجين (ولاية أوريغون) في 23 حزيران/يونيو 2022

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – خرجت العداءة شاكاري ريتشاردسون بشكل مفاجئ من تصفيات سباق 100 م في تجارب اختيار المنتخب الاميركي للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى الشهر المقبل، فيما حقق فريد كيرلي أسرع زمن في المسافة ذاتها هذا العام موجهًا رسالة قوية لمنافسيه.

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على ملعب "هايوارد فيلد" في يوجين في ولاية أوريغون الذي يستضيف منافسات المونديال، كان إخفاق ريتشاردسون أحد أكبر مفاجآت اليوم الاول، بعد أن اكتفت بالمركز الخامس في مجموعتها في التصفيات بزمن 11.31 ثانية، وفي المركز 23 بشكل عام.

قبل أسبوعين في نيويورك، حققت 10.85 ث وحلّت ثانية في النهائي لتؤكد جاهزيتها للتجارب. وكانت شاكاري أحدثت ضجة كبيرة العام الماضي في هايوارد فيلد خلال التجارب الأولمبية الأميركية عندما سجلت 10.64 ثوان (بمساعدة الرياح) في نصف النهائي قبل الفوز بالدور النهائي. لكنها حُرمت من دورة أولمبياد طوكيو الصيف الماضي بسبب تناولها الماريجوانا.

وستحاول العداءة البالغة 22 عامًا، التركيز الآن للحصول في نهاية الأسبوع على بطاقتها بين المراكز الثلاثة الأولى في سباق 200 م، من أجل التأهل إلى أول بطولة عالم في مسيرتها الاحترافية.

لدى الرجال، حقق فريد كيرلي أسرع زمن في 100 م هذا العام بتحقيقه 9.83 ث في التصفيات، متقدمًا على كرافونت تشارلستون (10.07 ث).

وتفوق بذلك كيرلي، صاحب الفضية في أولمبياد طوكيو، على توقيت 9.85 ث الذي حققه الكيني فرديناند أومانيالا في نيروبي في 7 أيار/مايو الفائت.

أما كريستيان كولمان الضامن تأهله الى بطولة العالم المقررة في الفترة بين 15 و24 تموز/يوليو المقبل، بصفته حامل اللقب عام 2019 في مونديال الدوحة، فتأهل الى الدور التالي محققًا زمن 10.08 ث.

لكن العداء البالغ من العمر 26 عامًا أكد أنه يخطط لخوض كل جولة في التجارب في سعيه للعودة الى مستوياته بعد أن غاب عن أولمبياد طوكيو، بسبب إيقافه لمدة 18 شهرًا لتخلفه ثلاث مرات عن فحص المنشطات.

قال "على الرغم من أن 100 متر هو أقصر سباق في سباقات المضمار والميدان، يبدو الأمر سهلاً ولكن أشعر أنه صعب للغاية...يجب أن تكون مثاليًا على هذا المستوى".

وحققت سيدني ماكلافلين بطلة أولمبياد طوكيو وصاحبة الرقم القياسي العالمي في سباق 400 م حواجز، أسرع زمن في الدور الاول بزمن 54.11 ث.

وتغيب دليلة محمد بطلة العالم وأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 في هذا السباق عن التجارب الاميركية بسبب إصابة بشدّ في الفخذ الأيمن، علمًا أنها ضامنة تواجدها في العرس العالمي.

أما أليسون فيليكس الحائزة على سبع ميداليات ذهبية أولمبية والتي تأمل المشاركة في بطولة العالم للمرة الثامنة والأخيرة قبل اعتزالها نهاية العام الحالي، فتصدّرت مجموعتها في تصفيات سباق 400 م بزمن 52.30 ث لتتأهل الى الدور التالي.

© 2022 AFP