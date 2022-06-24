بطولة إيطاليا: ميلان يستهل حملة الدفاع عن لقبه منتصف آب/أغسطس

تيتسيانا فابي ا ف ب/ارشيف

احرز ميلان لقبه الاول في الدوري منذ 2011

ميلانو (أ ف ب) – يستهل ميلان حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإيطالي لكرة القدم في نهاية الاسبوع الثاني من آب/اغسطس على ارضه ضد أودينيزي، بحسب برنامج موسم 2022-2023 المعلن الجمعة.

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تلعب تشكيلة المدرب ستيفانو بيولي بعد ذلك مع أتالانتا، بولونيا وساسوولو، قبل استقبال أول دربي لمدينة ميلانو ضد إنتر في 3-4 أيلول/سبتمبر.

وبعد صيام دام اكثر من عشر سنوات، احرز ميلان لقبه التاسع عشر في "سيري أ" في المرحلة 38 الأخيرة، برصيد 86 نقطة مقابل 84 لإنتر.

وفي 23 تشرين الأول/أكتوبر، يلعب ميلان مع الصاعد مونتسا الذي يرئسه رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلوسكوني باني أمجاد ميلان على مدى ثلاثة عقود، عندما قاده خلال فترة رئاسته بمعاونة الرجل القوي أدريانو غالياني الى 29 لقباً.

وكانت ملكية النادي انتقلت أخيرا إلى مجموعة ريدبيرد الأميركية.

وعلى غرار باقي البطولات الكبرى، يتوقف الدوري الإيطالي في نهاية فصل الخريف، افساحا في المجال لكأس العالم 2022 في قطر.

تقام المرحلة الخامسة عشرة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر والسادسة عشرة في 4 كانون الثاني/يناير، فيما يُختتم الدوري في 4 حزيران/يونيو.

© 2022 AFP