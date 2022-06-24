دورة إيستبورن: أوستابنكو على بعد فوز من الاحتفاظ باللقب

اللاتفية يلينا اوستابنكو خلال الدور نصف النهائي لدورة إيستبورن في كرة المضرب ضد الإيطالية كاميلا جورجي. إيستبورن، جنوب إنكلترا، في 24 حزيران/يونيو 2022

لندن (أ ف ب) – باتت اللاتفية يلينا أوستابنكو، المصنفة 14 عالمياً، على بعد فوز من الاحتفاظ بلقب دورة إيستبورن الإنكليزية التحضيرية لبطولة ويمبلدون في كرة المضرب، وذلك ببلوغها النهائي بعد فوزها الجمعة على الإيطالية كاميلا جورجي المصنفة أولى في الدورة 6-2 و6-2.

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واحتاجت اللاتفية البالغة 25 عاماً الى ساعة وثماني دقائق لكي تتخطى عقبة جورجي وتبلغ النهائي، من دون أن تخسر أي مجموعة في النسخة الحالية من الدورة التي أحرزت لقبها العام الماضي على حساب الإستونية أنيت كونتافيت.

وعلقت بطلة رولان غارون لعام 2017 على أدائها في إيستبورن حتى الآن، قائلة "كان أسبوعاً رائعاً بالنسبة لي حتى الآن ويراودني الشعور بأني ألعب بشكل أفضل من مباراة الى أخرى".

وبعد إحرازها لقب دورة دبي بداية الموسم، تسعى أوستابنكو الى رفع رصيدها الى ستة ألقاب بالمجمل من خلال الخروج منتصرة من النهائي الثاني عشر في مسيرتها.

لكن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة التشيكية بترا كفيتوفا التي تعود الى نهائي دورة إيستبورن للمرة الأولى منذ 11 عاماً حين خسرت بثلاث مجموعات أمام الفرنسية ماريون بارتولي عام 2011، وذلك بعدما وضعت حداً لمسلسل انتصارات البرازيلية بياتريز حداد مايا عند 13 مباراة بالفوز عليها 7-6 (7-5) و6-4، حارمة المصنفة 29 عالمياً من محاولة الفوز بلقبها الثالث توالياً بعدما سبق لها أن توجت بطلة لنوتنغهام وبرمنغهام خلال الأسبوعين الماضيين.

وستخوض كفيتوفا (32 عاماً) النهائي الأول لها منذ إحرازها لقبها الاحترافي الثامن والعشرين الأخير في دورة الدوحة العام الماضي، على أمل أن تجرد أوستابنكو من اللقب لكي تتحضر بأفضل طريقة لبطولة ويمبلدون التي توجت بطلة لها عامي 2011 و2014.

وستكون مواجهة النهائي الثانية هذا العام بين أوستابنكو وكفيتوفا بعد الأولى في ربع نهائي دورة دبي حين خرجت اللاتفية منتصرة بثلاث مجموعات 5-7 و7-5 و7-6 (11-9)، محققة فوزها الرابع على منافستها التشيكية من أصل ثماني لقاءات بينهما.

© 2022 AFP