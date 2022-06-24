دورة مايوركا: تسيتسيباس الى النهائي الأول له على العشب

تاتسيانا فابي ا ف ب/ا ف ب

بالما دي مايوركا (إسبانيا) (أ ف ب) – بلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف سادساً عالمياً، النهائي الأول له على الملاعب العشبية، وذلك بفوزه الجمعة على الفرنسي بنجامان بونزي 6-4 و6-4 في نصف نهائي دورة مايوركا الإسبانية لكرة المضرب.

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ورغم وصوله الى 20 مباراة نهائية خلال مسيرته، بينها بطولة رولان غاروس العام الماضي حين خسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، لم ينجح اليوناني البالغ 23 عاماً في خوض أي نهائي على الملاعب العشبية قبل اليوم.

ويأتي تأهله الى نهائي مايوركا التي خسرت الخميس بطلها الروسي دانييل مدفيديف، المصنف أول عالمياً، بسقوطه أمام الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت في ربع النهائي، قبل أيام معدودة على انطلاق بطولة ويمبلدون المقامة على ملاعب عشبية والتي خرج من دورها الأول في ثلاث من مشاركاته الأربع السابقة، فيما انتهت المشاركة الأخرى عام 2018 عند الدور الرابع.

ويلتقي تسيتسيباس في النهائي الرابع له هذا الموسم (أحرز لقباً واحداً في مونتي كارلو الألف نقطة للماسترز)، باوتيستا أو السويسري أنطوان بيلييه.

© 2022 AFP