قرعة بطولة ويمبلدون: بيريتيني قد يحرم نادال من بلوغ النهائي

الايطالي ماتيو بريتيني (يسار) والاسباني رافايل نادال بعد فوز الاخير في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة في 28 كانون الثاني/يناير 2022

لندن (أ ف ب) – وقع الايطالي ماتيو بيريتيني، وصيف بطولة ويمبلدون العام الماضي والمتوج أخيرًا بدورتي شتوتغارت وكوينز على أرض عشبية، في المسار ذاته مع الإسباني رافايل نادال في ثالثة البطولات الاربع الكبرى التي تنطلق الاثنين، وفق ما أسفرت القرعة الجمعة.

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أما الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول الذي يستهل حملة الدفاع عن لقبه ضد الكوري الجنوبي كوون سوون-وو، فمن المحتمل أن يواجه النجم الصاعد الإسباني كارلوس ألكاراس في ربع النهائي.

وسيتحتم على نادال العائد الى ويمبلدون للمرة الاولى منذ 2019 بعد أن غاب العام الماضي بسبب الاصابة وألغيت نسخة 2020 بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، التفوق على فيليكس أوجيه-ألياسيم في ربع النهائي، علمًا أن الكندي جرّه الى خمس مجموعات في ثمن نهائي رولان غاورس هذا العام، قبل أن يمضي الاسباني نحو لقبه الـ22 في البطولات الكبرى معززًا رقمه القياسي.

وفي حال حصل ذلك، قد يتواجه نادال، المتوج مرتين في ويمبلدون آخرهما في 2010، مع بيريتيني القوي على العشب في نصف النهائي، في حال نجح الاخير في تخطي عقبة ستيفانوس تسيتسباس في دور الثمانية، علمًا أن الاراضي العشبية ليست مفضلة لدى اليوناني الذي تبقى أفضل نتيجة له في ويمبلدون بلوغ الدور الرابع عام 2018.

ويأمل بيريتيني أن تكون الثالثة ثابتة له بعد أن خسر ضد نادال المواجهتين الوحيدتين اللتين جمعتهما وكلاهما في نصف نهائي بطولة كبرى (فلاشيغ ميدوز 2019 وأستراليا 2022).

وفي مفارقة، تدرّب بيريتيني مع نادال الخميس على الملعب الرئيسي في ويمبلدون في سابقة من نوعها، بعد أن سمحت أقدم البطولات الكبرى للمرة الاولى بإقامة تدريبات على هذا الملعب قبل انطلاق البطولة، بعد أن اشتكى اللاعبون مرارًا من الارض الزلقة لاسيما على الخط الخلفي كونه لا يُختبر قبل انطلاقها. وكانت الاميركية سيرينا وليامس خرجت من الدور الاول العام الماضي إثر انزلاقها.

لدى السيدات، تعود وليامس حاملة اللقب سبع مرات الى منافسات الفردي للمرة الاولى منذ خروجها من الدور الاول لويمبلدون بالذات العام الماضي بسبب الاصابة.

وتلتقي سيرينا في الدور الاول مع الفرنسية أرموني تان المصنفة 113 عالميًا.

وكانت الاميركية حصلت على بطاقة دعوة للمشاركة بعد تراجعها الى المركز 1204 عالميًا نتيجة غيابها عن المباريات.

وعادت وليامس (40 عامًا) الى المنافسة للمرة الاولى هذا الاسبوع في زوجي السيدات في دورة إيستبورن الى جانب التونسية أنس جابر وحققتا سويًا فوزين، قبل أن تنسحبان قبل مباراتهما في نصف النهائي لإصابة جابر بركبتها اليمنى.

ومنذ تتويجها بآخر ألقابها الكبرى في أستراليا 2017، لا تزال الاميركية تبحث عن لقبها الـ24 لمعادلة الرقم القياسي باسم الاسترالية مارغاريت كورت، علمًا أنها خسرت أربع مباريات نهائية في الغراند سلام منذ حينها (ويمبلدون وفلاشيغ ميدوز في 2018 و2019).

أما البولندية إيغا شفيونتيك، بطلة رولان غاروس هذا العام والتي تقدم مستويات مذهلة محققة 35 فوزًا تواليًا وستة ألقاب في 2022، فتفتتح مشوارها ضد الكرواتية يانا فيت.

ومع غياب الاسترالية آشلي بارتي حاملة اللقب بعد اعتزالها المفاجئ في وقت سابق من العام وعدم اعتبار الارضية العشبية المفضلة لدى شفيونتيك والتفاوت الموجود في أعلى هرم مضرب السيدات، ستكون المنافسة مفتوحة على اللقب.

أما جابر التي حققت الاسبوع الماضي لقب دورة برلين على العشب، الثاني لها هذا العام بعد دورة مدريد للالف، والمستويات المميزة التي مكنتها من اعتلاء المركز الثالث في التصنيف العالمي هو الافضل في مسيرتها، فتواجه في الدور الاول السويدية ميريام بيوركلوند، علمًا أنها وصلت الموسم الماضي الى ربع النهائي.

© 2022 AFP