مونديال السباحة: غياب الأميركية ألفاريس عن مسابقة الفرق بعد اغمائها في الفردي

اولي سكارف ا ف ب/ارشيف

بودابست (أ ف ب) – غابت الأميركية أنيتا ألفاريس التي انقذتها مدربتها من قاع الحوض بعد أن اغمي عليها ضمن منافسات فردي السباحة الايقاعية في بطولة العالم للسباحة المقامة في العاصمة المجرية بودابست، عن نهائي مسابقة الفرق الجمعة.

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وورد اسم الفاريس في الاصدارات السابقة لقائمة المشاركات مع الفريق الأميركي، لكنها استُبدلت بيوجين تشانغ قبل بداية المسابقة.

وكشف مسؤول في الاتحاد الدولي للسباحة (فينا) ان منظمته طلبت من ألفاريس الخضوع لفحص طبي كامل الجمعة، لكن قال انه لم يعرف نتيجته.

وكانت ألفاريس (25 عاماً) أُنقذت بشكل دراماتيكي من قاع المسبح الاربعاء من قبل مدربتها الإسبانية أندريا فوينتيس، بعد غرقها وعدم قدرتها على التنفس خلال أدائها في نهائي فئة الفردي الحرّ.

وعبّرت ألفاريس عن صدمتها من الصور التي نشرتها وكالة فرانس برس وتظهرها فاقدة للوعي، قبل ان تعتبرها "جميلة، بطريقة ما".

قالت ليومية "أل بايس" الإسبانية "في البداية، كنت مصدومة، لم اكن اتوقع نشر شيء مماثل".

تابعت "لكن بعد ذلك، نظرت الى الامر من الجانب المشرق. اجد الآن ان الصور جميلة بطريقة ما. ان أرى نفسي هادئة، بسلام، وارى اندريا تغطس وهي تمد يدها محاولة ادراكي كبطلة خارقة".

ونُشرت الصور التي تم التقاطها بواسطة رجل آلي تم وضعه في قاع الحوض، من قبل العديد من وسائل الإعلام.

اضافت الاميركية "احيانا المكان الاكثر هدوءاً في العالم هو تحت الماء: عندما تجلس تحت بصمت. تشعر بانك خفيف وتركز على نفسك. احيانا احتاج الى هذه اللحظة. وفي الصور تبدو الامور طبيعية للغاية".

من جهتها، شرحت فوينتيس، بطلة العالم السابقة، لحظات الحادثة "لقد كان الامر مرعبًا. اضطررت للقفز لأن رجال الإنقاذ لم يفعلوا ذلك".

غطست فوينتيس (39 عامًا) بسروالها والقميص إلى قاع المسبح وسحبت ألفاريس إلى السطح قبل أن تتم مساعدتها لإيصالها إلى حافة المسبح.

نُقلت ألفاريس على حمّالة إلى المركز الطبي في المنشأة حيث ظهر زملاؤها والمشجعون في حالة صدمة، فيما قال فريقها انه اغمي عليها بسبب الجهد المبذول خلال أدائها.

ألفاريس المشاركة في بطولة العالم للمرة الثالثة، سبق أن أغمي عليها أيضًا خلال التصفيات الأولمبية في برشلونة العام الماضي.

وانتقدت فوينتيس في حديث آخر رد الفعل البطيء لرجال الإنقاذ في بطولة العالم التي تختتم في الثاني من تموز/يوليو بعد قرابة أسبوعين من المنافسات.

قالت "أعتقد أنها بقيت عل الاقل دقيقتين من دون تنفس لأن رئتيها كانتا ممتلئين بالماء. لكن تمكنا من اصطحابها إلى مكان جيد، تقيأت الماء وسعلت، لكن الامر كان مخيفًا جدًا".

وأضافت "عندما رأيتها تغرق، نظرت الى رجال الانقاذ ولكن رأيت أنهم مصدومون. لم يقوموا بأي ردة فعل. قلت لنفسي +هل ستغطسون؟+ قمت برد فعل سريع وقلت لنفسي إنه لا يمكنني أن أتفرج".

وتابعت "لم أفكر في ذلك، قفزت. أعتقد أنها كانت أغرب وأسرع غطسة حرة قمت بها في حياتي المهنية. حملتها ورفعتها، كانت ثقيلة، لم يكن الامر سهلا".

© 2022 AFP