نحو 2000 مهاجر حاولوا اقتحام سياج جيب مليلة الإسباني انطلاقًا من المغرب

فاضل سنة اف ب/ارشيف

الحدود التي تفصل المغرب (يمين) عن الجيب الإسباني مليلية (يسار)، بالقرب من الناظور في 4 آذار/مارس 2022

مدريد (أ ف ب) – حاول نحو ألفي مهاجر الدخول الجمعة إلى جيب مليلة الإسباني من المغرب في محاولة دخول هي الأولى منذ عودة العلاقات إلى طبيعتها في منتصف آذار/مارس بين مدريد والرباط اثر خلاف دبلوماسي استمر قرابة السنة.

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يشكل هذان الجيبان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الإفريقية ويشهدان بانتظام محاولات دخول مهاجرين يريدون الوصول إلى أوروبا.

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية إن نحو 2000 مهاجر شقوا طريقهم إلى الحدود في حوالي الساعة 6,40 صباحًا وتمكن أكثر من 500 من افريقيا جنوب الصحراء من تجاوز نقطة المراقبة على الحدود بعد قطع السياج بالمقصات.

وأضاف أن من بين هؤلاء تمكن 130 مهاجرًا جميعهم "رجال وبالغون على ما يبدو" من الدخول إلى مليلة.

انتشرت القوات المغربية بشكل واسع لمحاولة صدّ عملية الدخول على الحدود وتعاونت "بشكل نشط ومنسق مع القوى الأمنية" الاسبانية، حسبما أفادت الشرطة الإسبانية.

وأظهرت صور بثتها وسائل الاعلام الاسبانية مهاجرين مرهقين ممددين على رصيف في مليلة وبعضهم ملطخ بالدماء وملابسه ممزقة.

وقال عمر ناجي من الجمعية المغربية لحقوق الانسان لوكالة فرانس برس إن "اشتباكات دارت خلال الليلة الماضية بين مهاجرين وشرطة". ولم يتسن تأكيد ذلك لدى السلطات المغربية.

وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، أفد المستشفى الحسني في الناظور، وهو غير بعيد عن مليلة، أنه استقبل "عددًا" من عناصر الشرطة صباح الجمعة، فضلا عن جرحى من المهاجرين من أصول إفريقية.

هذه المحاولة لدخول أحد الجيبين بأعداد كبيرة هي الأولى منذ تطبيع العلاقات في منتصف آذار/مارس بين مدريد والرباط بعد خلاف دبلوماسي استمر قرابة السنة.

وحصلت المصالحة بين مدريد والرباط قبل فترة قصيرة بعد قرار إسبانيا في منتصف آذار/مارس تغيير موقفها المحايد إزاء نزاع الصحراء الغربية، لصالح مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب حلا وحيدا لإنهاء النزاع.

وسمح هذا القرار بانهاء أزمة دبلوماسية أثارها استقبال إسبانيا لزعيم جبهة بوليساريو ابراهيم غالي في نيسان/أبريل 2021 لتلقي العلاج إثر إصابته بكوفيد-19.

وخلال هذه الأزمة دخل في أيار/مايو 2021 أكثر من عشرة آلاف مهاجر في غضون 24 ساعة إلى جيب سبتة مع تراخي الجانب المغربي في عمليات التدقيق الحدودية.

وقبيل المصالحة شهدت مليلة مطلع آذار/مارس محاولات دخول كثيفة ضمت أكبرها على الاطلاق 2500 مهاجر. وقد تمكن 500 منهم من الدخول إلى إسبانيا.

"وسيلة ضغط"

أدّت عودة العلاقات بين البلدين إلى تراجع عدد الوافدين إلى جزر الكناري الأطلسية الإسبانية.

وأظهرت أرقام نشرتها الحكومة أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى جزر الكناري في نيسان/أبريل كان منخفضًا بنسبة 70% بالنسبة لعدد الوافدين في شباط/فبراير.

وحذّر رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز في وقت سابق من الشهر من أن بلاده "لن تسمح" باستخدام "الهجرة غير الشرعية وسيلة ضغط" في تحذير غير مباشر للرباط.

وستسعى إسبانيا إلى إدراج "الهجرة غير النظامية" كواحدة من التهديدات الأمنية على الخاصرة الجنوبية لحلف شمال الأطلسي، عندما يجتمع الحلف في قمة مدريد في 29 و30 حزيران/يونيو.

وعلى مرّ السنوات، حاول آلاف المهاجرين عبور الحدود التي يبلغ طولها 12 كيلومترًا بين مليلة والمغرب، أو حدود سبتة التي يبلغ طولها ثمانية كيلومترات، عن طريق تسلق الأسوار أو السباحة على طول الساحل أو الاختباء في مركبات.

والمنطقتان محميتان بأسوار محصنة بالأسلاك الشائكة وكاميرات الفيديو وأبراج المراقبة.

ولطالما كانت المدينتان نقطة خلاف في العلاقات الدبلوماسية بين الرباط ومدريد التي تصر على أن كلاهما جزء لا يتجزأ من إسبانيا.

© 2022 AFP