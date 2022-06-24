وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يزور طهران الجمعة

كبير المسؤولين عن الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قبيل انطلاق اجتماع لوزراء الخارجية في لوكسمبورغ في 11 نيسان/أبريل 2022

طهران (أ ف ب) – أعلنت السلطات الإيرانية أن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل يزور طهران مساء الجمعة للبحث في الجهود الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي المبرم العام 2015 والمتوقفة منذ آذار/مارس.

إعلان اقرأ المزيد

ولم تكن هذه الزيارة معلنة سابقا.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده في بيان "سيزور مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل طهران مساء الجمعة للقاء وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين".

وأضاف البيان أن "الزيارة التي تندرج في إطار المشاورات الدائرة بين إيران والاتحاد الأوروبي ستشمل العلاقات الثنائية وبعض المسائل الإقليمية والدولية فضلا عن تطور المفاوضات لرفع العقوبات" المفروضة على إيران.

ونشر انريكي مورا مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف تنسيق المحادثات حول الملف النووي الإيراني مساء الخميس صورة عبر تويتر لعشاء جمعه في بروكسل مع بوريل والموفد الأميركي الخاص للشؤون الإيرانية روبرت مالي، مع التعليق التالي "حديث بالعمق حول خطة العمل الشاملة المشتركة والآفاق الاقليمية في الشرق الأوسط. أعاد مالي تأكيد الالتزام الأميركي بالعودة إلى الاتفاق".

و"خطة العمل الشاملة المشتركة" هو الاسم الذي اطلق على الاتفاق الذي أبرمته إيران العام 2015 بشأن برنامجها النووي مع ست قوى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، وأتاح رفع عقوبات كانت مفروضة عليها، في مقابل تقييد أنشطتها وضمان سلمية برنامجها.

الا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه في 2018، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية على طهران التي ردت بعد نحو عام، ببدء التراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

واعتبارا من نيسان/أبريل 2021، بدأت إيران والأطراف التي لا تزال منضوية في الاتفاق، وبمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا تهدف الى إحيائه. وحققت المباحثات تقدما جعل المعنيين قريبين من انجاز تفاهم، الا أنها علّقت اعتبارا من آذار/مارس مع تبقّي نقاط تباين بين طهران وواشنطن.

بدم/غ ر/كبج

© 2022 AFP