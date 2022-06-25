ألعاب قوى: جاكوبس بطلاً لإيطاليا في مستهل عودته الى المنافسات

الايطالي مارسيل جاكوبس خلال نهائي سباق 100 م في بطولة إيطاليا لألعاب القوى. رييتي، لاتسيو، في 25 حزيران/يونيو 2022

رييتي (إيطاليا) (أ ف ب) – توج مارسيل جاكوبس، الحائز على الذهبية الأولمبية الصيف الماضي في طوكيو، بطلاً لإيطاليا في سباق 100 متر وذلك في مستهل عودته الى المنافسات.

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ولم يشارك جاكوبس سوى في سباقين لمسافة 100 م منذ أن فاجأ العالم في صيف 2021 حين توج بطلاً في أولمبياد طوكيو، وجاءت نتيجتهما "عادية" خلال لقاء في سافونا في 18 أيار/مايو الماضي حيث سجل 9.99 ثانية في التصفيات و10.04 ثانية في النهائي.

وتعرض جاكوبس خلال هذا اللقاء لتمدد صغير في عضلة الفخذ حسب فحص أجراه في 23 من الشهر ذاته، واضطر الى الانسحاب من مراحل الدوري الماسي في يوجين (الولايات المتحدة) وروما وأوسلو (النروج)، قبل أن يحصل في منتصف الشهر الحالي على الضوء الأخضر للعودة الى التدريبات عقب تعافيه.

وتوج ابن الـ27 عاماً بطلاً لإيطاليا السبت في لقاء رييتي بعدما سجل 10.12 ثانية، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من بطولة العالم التي تستضيفها يوجين في ولاية أوريغون الأميركية بين 15 و24 تموز/يوليو.

ورأى جاكوبس أنه "من المفيد العودة الى المنافسات. كانت العودة مهمة من أجل استعادة الأحاسيس" في التواجد على المضمار، وفق ما أفاد التلفزيون الإيطالي "راي سبور".

وأقر "أني ليست قادراً بعد على التعامل مع سباق 100 م كاملاً (أي التصفيات والسباق النهائي)، لاسيما أني مضطر لخوض سباقين في ساعة... في التمارين، اعتمدت وتيرة معتدلة... في السباق النهائي، عانيت بعض الصعوبة وقررت أن أخفف بعض الشيء من أجل تفادي تقلصات أو أي أشياء غريبة أخرى".

ومن المقرر أن يشارك جاكوبس الخميس المقبل في لقاء ستوكهولم الذي سيكون تحضيره الأخير على الصعيد التنافسي قبل مونديال يوجين.

© 2022 AFP