التجارب الأميركية: كيرلي يعلن التحدّي في سباق 100 م

شون م. هافي غيتي/غيتي عبر ا ف ب

فريد كيرلي يفوز في سباق 100 م في التجارب الأميركية المؤهلة لمونديال يوجين

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – سجّل فريد كيرلي أسرع زمن هذه السنة في سباق 100 م قدره 9.76 ثوان في نصف نهائي تجارب اختيار المنتخب الاميركي للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى الشهر المقبل، ثم حسم النهائي بزمن 9.77 ثوان ليفرض نفسه مرشحاً قوياً لاحراز ذهبية المونديال.

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وأتى تسجيل كيرلي 9.76 ثوان مع سرعة هواء قانونية بلغت 1.4 م/ثانية، بعد يوم من تسجيله أيضاً اسرع زمن هذه السنة قدره 9.83 ث في تصفيات البطولة الأميركية.

على ملعب "هايوارد فيلد" في يوجين في ولاية أوريغون الذي يستضيف منافسات المونديال، فرض حامل فضية أولمبياد طوكيو ايقاعه برغم انطلاقة متوسطة، ليتقدّم على خط الوصول مارفين برايسي وليامس وترايفون بروميل.

قال كيرلي (27 عاماً) الذي سجّل سادس اسرع زمن في التاريخ "نهاية السباق ساعدتني في الفوز اليوم"، مضيفاً "توقّعت شيئاً أسرع".

من جهته، سجل وليامس أسرع زمن شخصي (9.85 ث) وانتزع بروميل (9.88 ث) بطاقة المشاركة في بطولة العالم المقررة في الفترة بين 15 و24 تموز/يوليو المقبل.

وغاب بطل العالم كريستيان كولمان عن النهائي بدون سبب، بعد حلوله رابعاً في نصف النهائي (9.87)، علما ان ذهبيته في بطولة العالم تمنحه حق الدفاع عن لقبه.

وكان العداء البالغ 26 عاماً قال انه ينوي المشاركة في كل الجولات، بحثا عن العودة الى القمة اثر ايقافه 18 شهراً لغيابه عن فحوص المنشطات.

ومن بين الأميركيين، وحدهما تايسون غاي (9.69) وجاستن غاتلين (9.74) ركضا اسرع من كيرلي، لكن ليس على أرض أميركية.

وأوضح كيرلي الذي حلّ وصيفاً للايطالي لامونت مارسيل جاكوبس في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي انه يهدف الى افضل وقت في التاريخ "اهدف للوصول الى رقم (الجامايكي) أوسين بولت" البالغ 9.58 ثوان.

مفاجأة جيفرسون

وفي نهائي السيدات، غابت شاكاري ريتشاردسون بعد اخفاقها الخميس في التصفيات.

فازت ميليسا جيفرسون بمساعدة الهواء في سباق 100 م شون م. هافي غيتي/غيتي عبر ا ف ب

بمساعدة من الهواء (2.9 م/ث)، سجلت ميليسا جيفرسون اسرع زمن في مسيرتها (10.69 ث)، متفوقة على ألياي هوبس (10.72 ث) وتوانيشا تيري (10.74 ث).

قالت جيفرسون (21 عاماً) التي ستشارك للمرة الأولى في بطولة العالم "واو، هل نجحت بتحقيق ذلك؟".

عوّضت حلولها ثامنة في بطولة "أن سي ايه ايه" الجامعية مطلع الشهر الجاري، بعد الفوز في سباق 60 م داخل قاعة في آذار/مارس الماضي.

وحسّن راين كراوزر، حامل الرقم العالمي وذهبيتين أولمبيتين في رمي الكرة الحديد، افضل رقم لهذه السنة مسجلاً 23.12 م، فيما حل وصيفه جو كوفاكش ثانياً (22.87 م).

وفازت ساندي موريس، بطلة العالم مرتين داخل قاعة والوصيفة مرتين في الهواء الطلق، في مسابقة القفز بالزانة (4.82 م)، محسّنة أفضل رقم هذه السنة (4.81 م).

وتفوّقت فاشتي كانينغهام في الوثب العالي (1.93 م)، وحاملة الذهبية الأولمبية فاليري ألمان في رمي القرص (66.92 م).

وبلغت الاسطورة أليسون فيليكس، حاملة سبع ذهبيات أولمبية، نهائي سباق 400 م المقرر السبت، لتبقي على حظوظها بالمشاركة في سباق التتابع على الأقل، في مونديال ثامن أخير قبل اعتزالها.

وكان وقت فيليكس (51.32 ثانية) السابع في نصف النهائي، فيما تصدّرت تاليتا ديغس (50.88 ث). قالت فيليكس البالغة 36 عاماً "أردت اللحاق بهذا النهائي وان اكون جاهزة (للتتابع) بحال احتاجوا الي".

© 2022 AFP