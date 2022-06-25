جاكسون تفاجئ تومسون-هيراه في بطولة جامايكا

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تغلبت جاكسون على تومسون-هيراه في سباق 100 م ضمن بطولة جامايكا

كينغستون (أ ف ب) – فاجأت شيريكا جاكسون البطلة الأولمبية إيلاين تومسون-هيراه واحرزت سباق 100 م في بطولة جامايكا الوطنية لالعاب القوى الجمعة.

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واستغلت جاكسون (27 عاماً) غياب المخضرمة شيلي-آن فرايزر-برايس، منهية السباق بزمن 10.77 ثوان، لتحرز أول لقب وطني لها.

وحلّت كيمبا نلسون ثانية بزمن 10.89 ثوان، بفارق ضئيل عن تومسون-هيراه (29 عاماً) البطلة الأولمبية مرتين في 100 و200 م التي دفعت ثمن انطلاقتها البطيئة.

ولم تظهر فرايزر-برايس (35 عاماً) برغم تسجيلها 10.70 ثوان في تصفيات الخميس. فرايزر-برايس، حاملة لقب بطولة العالم والتي ضمنت تأهلها الى مونديال يوجين الشهر المقبل، لم تنه نصف النهائي اذ انسحبت فوراً بعد انطلاقها، علما انها حققت اسرع زمن هذا العام مرتين (10.67 ث).

ولدى الرجال، سجل يوهان بلايك 9.85 ثوان، الاسرع له في 11 سنة، متفوقاً على أوبليك سيفي (9.88) وأكيم بلايك (9.93). واستغل بلايك (32 عاماً) خبرته متفوقاً على سيفي (21 عاماً) وأكيم (20 عاماً) اللذين سيشاركان للمرة الأولى في بطولة العالم.

© 2022 AFP