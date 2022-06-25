دورة إيستبورن: كفيتوفا تتوج باللقب قبل يومين من انطلاق ويمبلدون

Eastbourne (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – تحضرت التشيكية بترا كفيتوفا، المصنفة 31 عالمياً، بأفضل طريقة ممكنة لبطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالثة البطولات الاربع الكبرى لكرة المضرب والتي تنطلق بعد يومين، بفوزها السبت بلقب دورة إيستبورن الإنكليزية على حساب حاملة اللقب اللاتفية يلينا أوستابنكو 6-3 و6-2.

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وحققت التشيكية (32 عاماً) لقبها الأول بعد أكثر من عام من فوزها الأخير في دورات "دبليو تي آيه" وتحديداً في الدوحة في آذار/مارس 2021، رافعة عدد ألقابها في مسيرتها إلى 29، منها 5 على الملاعب العشبية. كما عادت إلى نهائي إيستبورن للمرة الأولى منذ 11 عاماً حين خسرت بثلاث مجموعات أمام الفرنسية ماريون بارتولي عام 2011.

وهي المواجهة الثانية التي جمعت هذا العام بين أوستابنكو وكفيتوفا بعد الأولى في ربع نهائي دورة دبي حين خرجت اللاتفية منتصرة بثلاث مجموعات 5-7 و7-5 و7-6 (11-9).

وحققت كفيتوتا انتصارها الخامس على أوستابنكو من أصل تسعة لقاءات بينهما، فيما فشلت الأخيرة المتوجة ببطولة رولان غارون لعام 2017 والفائزة بلقب دورة دبي بداية الموسم، في رفع رصيدها الى ستة ألقاب بالمجمل في النهائي الثاني عشر في مسيرتها.

قالت كفيتوفا عقب فوزها "أريد أن أحيي يلينا (أوستابنكو)"، مضيفة "عانيت أيضاً من الهزيمة في النهائي هنا (عام 2011). هو ملعب رائع وآمل في ألاّ نكون قد تسببنا في الحاق الضرر به".

وختمت "اللعب على العشب، بالنسبة لي، هو من الامور المميزة دائماً. الفوز هنا هو أفضل تحضير لويمبلدون" التي توجت بطلة لها عامي 2011 و2014.

على العشب الانكليزي، دخلت التشيكية في أجواء اللقاء سريعاً وفازت بالشوط الاوّل من دون أي صعوبة، مستفيدة من عدم قدرة منافستها البالغة 25 عاماً لرد ارسالاتها.

ولم تنجح أوستابنكو، المصنفة 14 عالمياً، في إيجاد نمطها الافضل في الملعب، فارتكبت 4 أخطاء مزدوجة في المجموعة الاولى.

في المجموعة الثانية، كسرت كفيتوفا ارسال منافستها في الشوط الثالث، قبل أن تضطر لانقاذ خمس كرات لكسر ارسالها في الشوط التالي، لتحسم المجموعة لصالحها فالمباراة.

© 2022 AFP