مونديال السباحة 2022: سيوستروم تتوج بلقبها العالمي العاشر وذهبية ثانية لليافعة ماكينتوش

اولي سكارف ا ف ب

بودابست (أ ف ب) – أحرزت السويدية ساره سيوستروم لقبها العالمي العاشر وميداليتها العشرين منذ مشاركتها الأولى عام 2009، وذلك بتتويجها بطلة لسباق 50 م حرة السبت في النسخة التاسعة عشرة من بطولة العالم للسباحة المقامة في بودابست.

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ويأتي تتويج السويدية البالغة 28 عاماً بلقب 50 م حرة، بعد 24 ساعة على نيلها لقبها الأول في هذه النسخة بفوزها في سباق 50 م فراشة للمرة الرابعة توالياً.

وسجلت السويدية 23.98 ثانية، لتتقدم البولندية كاتارينا فاسيك التي نالت الفضية، فيما تشاركت الأسترالية ميغ هاريس والأميركية إيريكا براون البرونزية بعد تسجيلهما نفس التوقيت.

وبعد نيلها ذهبية سباق 200 م فراشة، أضافت اليافعة الكندية سامر ماكينتوش، البالغة 15 عاماً فقط، لقباً آخر السبت وذلك بفوزها بسباق 400 م متنوعة بعد تسجيلها 4:32.04 دقيقة أمام الأميركيتين كايتي غريمز (4:32.67) وإيما ويانت (4:36.00).

واكتفت البطلة المحلية كاتينكا هوسو بالمركز الرابع، متقدماً حاملة الذهبية الأولمبية اليابانية يوي أوهاشي.

وتوج الأميركي هانتر أرمسترونغ بلقب سباق 50 م ظهراً بعد إقصاء مواطنه وصديقه جاستن ريس.

وأنهى ريس السباق في المركز الأول بفارق 0.02 ثانية أمام أرمسترونغ، حامل الرقم القياسي العالمي، لكنه لمس حائط حوض السباحة بشكل مخالف للقوانين بإبقاء كامل جسده تحت الماء، ما تسبب بإقصائه.

ولم تكن فرحة أرمسترونغ (21 عاماً) بلقبه الفردي العالمي الأول من أصل ثلاث ذهبيات أحرزها جميعها في البطولة الحالية، كاملة إذ أراد التواجد على منصة التتويج بجانب صديقه ريس (24 عاماً).

وقال "الأمر صعب حقاً. من جهة كنت سعيداً لتمكنا من إنهاء السباق معاً، لكني أردت أن أتشارك المنصة معه".

ونتيجة إقصاء ريس بعد مراجعة لقطة نهاية السباق، توج أرمسترونغ بطلاً بزمن 24.14 دقيقة، متقدماً على البولندي البالغ 17 عاماً كساويري ماسيوك بفارق 0.35 ثانية، فيما نال الإيطالي توماس تشيكون الذي حطم الإثنين الرقم القياسي العالمي لسباق 100 م ظهراً، البرونزية بفارق 0.37 ثانية عن الأميركي.

وتوجت الليتوانية روتا ميلوتيتي بذهبيتها الأولى منذ عام 2013 بعد تفوقها على حاملة الرقم القياسي ابنة الـ17 عاماً الإيطالية بينيديتا بيلاتو بفارق 0.10 ثانية في سباق 50 م صدراً، فيما جاءت الجنوب إفريقية لارا فان نييكيرك ثالثة.

وسبق لميلوتيتي أن أحرزت ذهبية سباق 100 صدراً عام 2013 في برشلونة حين نالت أيضاً فضية 50 م صدراً، ثم أضافت فضية 100 م صدراً في قازان عام 2015 وبرونزية 100 م صدراً خلال النسخة الحالية في سباق نالت ذهبيته بيلاتو.

وأحرزت إيطاليا ذهبيتها الثانية في السباحة الإيقاعية، وذلك بعد فوز جورجو مينيسيني ولوكريتسيا روجييرو بلقب الزوجي المختلط الحرّ، فيما كانت الفضية من نصيب اليابان عبر الشقيقين يوتارو وتوموكا ساتو، والبرونزية للصين عبر هاويو شي ويياو جانغ.

وذهبت ذهبية الفرق هايلايت لصالح أوكرانيا بتفوقها على إيطاليا وإسبانيا، لتنال بذلك ذهبيتها الثانية وتنهي منافسات السباحة الإيقاعية ثانية في الترتيب العام مع سبع ميداليات بالمجمل (ذهبيتان و5 فضيات) خلف الصين التي فازت بأربع ذهبيات وبرونزيتين، وأمام اليابان وإيطاليا اللتين أحرزت كل منهما ذهبيتين مع 4 فضيات وبرونزية للأولى وفضية وبرونزيتين للثانية.

© 2022 AFP