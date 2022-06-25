هجوم صاروخي ثالث خلال أيام يستهدف حقلا للغاز في شمال العراق

أحمد الربيعي ا ف ب/ارشيف

صورة بتاريخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2017 لجانب من حقل هافانا للغاز غرب مدينة كركوك العراقية

السليمانية (العراق) (أ ف ب) – استُهدف حقل للغاز في شمال العراق بهجوم صاروخي للمرة الثالثة في 72 ساعة من دون أن يوقع إصابات أو أضرارا مادية، وفق ما أفاد مسؤولون محليون.

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وقال صديق محمد مدير ناحية قادر كرم المجاورة للحقل لوكالة فرانس برس إن الهجوم الذي لم تتبنه أي جهة استهدف حقل كورمور للغاز المملوك لشركة "دانة غاز" الإماراتية.

يقع حقل الغاز بين مدينتي كركوك والسليمانية في منطقة تديرها سلطات إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي.

وقال محمد إن "الصاروخ (من نوع كاتيوشا) سقط على بعد 500 متر من الحقل ولم يتسبب في وقوع إصابات ولم يلحق أضرارا بالمنشآت".

وأكد جهاز مكافحة الإرهاب بمحافظة السليمانية في بيان عدم وقوع إصابات أو أضرار.

وسبق أن استُهدف الحقل يومي الأربعاء والجمعة بهجومين صاروخيين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنهما ولم يوقعا إصابات أو أضرارا مادية.

في الأسابيع الأخيرة، استُهدفت مواقع لإنتاج المحروقات في إقليم كردستان بقذائف صاروخية لم تتبن أي جهة إطلاقها.

واستهدفت في نيسان/ابريل وأيار/مايو خصوصا مصفاة نفط كاوركوسك، وهي من أكبر المصافي في المنطقة الغنية بالنفط والواقعة شمال غرب أربيل عاصمة كردستان العراق.

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