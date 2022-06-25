وزير خارجية الاتحاد الأوروبي في طهران لإجراء مفاوضات حاسمة

كينزو تريبويلار ا ف ب

طهران (أ ف ب) – وصل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى طهران ليل الجمعة والسبت لمحاولة استئناف المحادثات حول الملف النووي الإيراني، كما ذكر مصدر دبلوماسي أوروبي لوكالة فرانس برس.

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وقال المصدر إن بوريل سيلتقي صباح السبت وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين.

وكان بوريل كتب في تغريدة على تويتر مساء الجمعة أن "الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق (النووي الإيراني المبرم في 2015) والتغلب على الخلافات الحالية".

وتأتي زيارة بوريل لطهران في وقت تشهد المحادثات التي انطلقت في فيينا في نيسان/أبريل 2021 بين إيران والقوى الكبرى (روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا)، جمودا منذ آذار/مارس.

وتهدف هذه المناقشات إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق الدولي الموقع في 2015 ويتضمن قيودا على البرنامج النووي الإيراني وانسحبت منه واشنطن في 2018 في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وإلى إعادة إيران إلى الالتزام بتعهداتها في هذا الاتفاق.

© 2022 AFP