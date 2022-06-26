التجارب الأميركية: إخفاق جديد لريتشاردسون بفشلها في سباق 200 م

ستيف تشامبرز غيتي/ا ف ب/ارشيف

العداءة الاميركية شاكاري ريتشاردسون في 25 حزيران/يونيو 2022 خلال مشاركتها في الدور الاول لسباق 200 م في تجارب اختيار الفريق الاميركي للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – مُنيت العداءة الصاعدة شاكاري ريتشاردسون بخيبة جديدة بعدما فشلت الاحد في التأهل الى نهائي سباق 200 م في تجارب اختيار المنتخب الاميركي للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى الشهر المقبل، بعد أيام من إخفاقها في 100 م.

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على ملعب "هايوارد فيلد" في يوجين في ولاية أوريغون الذي يستضيف منافسات المونديال المقرر بين 15 و24 تموز/يوليو المقبل، حلّت ريتشاردسون (22 عامًا) في المركز العاشر في نصف النهائي مكتفية بزمن 22.47 ثانية.

وحققت حاملة لقب دوري الجامعات آبي ستاينر المركز الاول معادلة رقم ريتشاردسون لأفضل توقيت لهذا العام (21.80 ث) لتتأهل الى النهائي كأبرز المرشحات لخطف إحدى البطاقات الثلاث للمونديال.

وكانت ريتشاردسون خرجت بشكل مفاجئ من تصفيات سباق 100 م الخميس بعد أن اكتفت بالمركز الخامس في مجموعتها في التصفيات والـ23 بشكل عام.

واختتمت ريتشاردسون تجارب مخيّبة للآمال وفشلت في التأهل الى أول بطولة عالم في مسيرتها، بعد أن أحدثت ضجة كبيرة العام الماضي خلال التجارب الأولمبية الأميركية عندما سجلت 10.64 ثوان (بمساعدة الرياح) في نصف نهائي 100 م قبل الفوز بالدور النهائي. لكنها حُرمت من دورة أولمبياد طوكيو الصيف الماضي بسبب تناولها الماريجوانا.

© 2022 AFP