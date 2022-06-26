التجارب الأميركية: ماكلافلين تحطم رقمها القياسي العالمي في سباق 400 م حواجز

أندي ليونز غيتي/غيتي عبر ا ف ب

حطمت العداءة الأميركية سيدني ماكلافلين رقمها القياسي العالمي في سباق 400 متر حواجز في تجارب اختيار المنتخب الاميركي للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى الشهر المقبل

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – حطمت العداءة سيدني ماكلافلين، حاملة ذهبية أولمبياد طوكيو، رقمها القياسي العالمي في سباق 400 متر حواجز في تجارب اختيار المنتخب الاميركي للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى الشهر المقبل، بتسجيلها 51.41 ثانية ما يضعها في مصاف أبرز المرشحات لحصد المعدن الأصفر بعد ثلاثة أسابيع.

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على مضمار "هايوارد فيلد" في يوجين في ولاية أوريغون الذي يستضيف منافسات المونديال، عززت ماكلافلين (22 عاماً) رقمها القياسي العالمي السابق ومقداره 51.46 ثانية والذي حققته في نهائي الالعاب الاولمبية في طوكيو الصيف الماضي في طريقها لتتويج عنقها بالذهب.

قالت ماكلافلين التي حطمت الرقم القياسي العالمي لأول مرة في حزيران/يونيو العام الماضي في يوجين أيضاً "في كل مرة أتيت فيها إلى هنا، أشعر أن شيئاً لا يصدق سيحدث".

وأردفت "هذا مجرد مؤشر رائع لما نحن فيه"، مؤكدة "سأتابع العمل على جوانب معينة خلال خوضي للسباقات كي أحاول تحسينها".

وتقدمت ماكلافلين بفارق مريح على بريتون ويلسون (53.08 ث.) التي حلت ثانية، وشاميه ليتل (53.92 ث.) صاحبة المركز الثالث، علماً أن هذا الثلاثي ضمن مشاركته في بطولة العالم.

وغابت دليلة محمد بطلة العالم 2019 في الدوحة بفوزها على ماكلافلين وأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 في هذا السباق عن التجارب الاميركية جراء تعرضها لإصابة في فخذها الأيمن، علمًا أنها ضامنة تواجدها في العرس العالمي.

© 2022 AFP