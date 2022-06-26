جائزة هولندا الكبرى: بانيايا يتوج باللقب وكوارتارارو يحافظ على الصدارة برغم انسحابه

فينسينت جانينك ايه ان بي/ا ف ب

أسن (هولندا) (أ ف ب) – توج الدراج الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) الأحد بلقب جائزة هولندا الكبرى على حلبة آسن، بعد أسبوع من سقوطه في سباق ألمانيا، مستفيداً من انسحاب بطل العالم الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) من دون أن ينعكس ذلك سلباً على صدارة الأخير للترتيب العام.

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وأنهى بانيايا المنطلق من المركز الأوّل السباق بوقت قدره 40:25.205 دقيقة متقدماً بفارق 0.444 ثانية على مواطنه ماركو بيتزيكي (في آر46 دوكاتي) صاحب المركز الثاني، وعلى الإسباني مافريك فينياليس (أبريليا) الذي حلّ ثالثاً متأخراً بفارق 1.209 ثانية.

ولم يحالف الحظ حامل اللقب الفرنسي كوارتارارو الذي انسحب من السباق بعدما سقط مرتين.

ولم تكن انطلاقة دراج ياماها ناجحة اذ تجاوزه سريعاً الاسباني أليكس اسبارغارو (أبريليا)، قبل أن يفقد السيطرة على دراجته عندما حاول أن يستعيد المركز الثاني أثناء محاولة تجاوزه لمنافسه من داخل المنعطف ليسقط للمرة الاولى في اللفة الخامسة (من أصل 26).

ورغم خروج دراجته إلى المنطقة الحصوية، إلاّ أن كوارتارارو نجح في العودة إلى المسار في المركز الأخير، فيما تراجع إسبارغارو للمركز الـ18 (أنهى السباق في المركز الرابع) بعد احتكاكه مع الفرنسي الذي عاد وسقط للمرة الثانية في اللفة 13 من دون أن يتعرض للاصابة، ليتخذ قرار الانسحاب.

وهي المرة الأولى هذا العام يضطر فيها كوارتارارو، الفائز بثلاثة سباقات (البرتغال وكاتالونيا وألمانيا)، للانسحاب بعدما كان احتل احد المراكز العشرة الاولى في الجولات العشر السابقة.

وبرغم عودته بعلامة صفر من حلبة آسن، إلا أن كوارتارارو حافظ على صدارة ترتيب الدراجين قبل العطلة الصيفية بفارق 21 نقطة عن اسبارغارو، وبفارق 58 نقطة عن مواطنه جوهان زاركو (دوكاتي-براماك) الذي انطلق خامساً وشاهد العلم المرقط في المركز الثالث عشر.

في فئة موتو2، حقق الاسباني أوغوستو فرنانديس غيرا (كاليكس) فوزه الثالث هذا العام ليتقاسم صدارة الترتيب مع الإيطالي سيليستينو فييتي راموس، صاحب المركز الرابع، برصيد 146 نقطة لكل منهما، بفارق نقطة عن الياباني آي أغورا (كاليكس) الذي وصل ثانياً في السباق.

في فئة موتو3، دوّن الياباني أيومو ساساكي (هوسكفارنا) المنطلق من الصدارة اسمه في سجل الفائزين للمرة الاولى عقب سيناريو حابس للانفاس في اللفة الأخيرة من عمر السباق اثر سقوط الثلاثي الاسباني ديفيد مونوس ومواطنه خاومي ماسيا والبريطاني جون ماكفي قبل عدة منعطفات من النهاية.

- ترتيب الخمسة الأوائل في جائزة هولندا الكبرى:

1- الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) 40:25.205 دقيقة

2- الإيطالي ماركو بيتزيكي (في آر46 دوكاتي) بفارق 0.444 ث.

3- الإسباني مافريك فينياليس (أبريليا) بفارق 1.209 ث.

4- الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) بفارق 2.585 ث.

5- الجنوب إفريقي براد بندر (كا تي أم) بفارق 2.721 ث.

- ترتيب الخمسة الاوائل في بطولة العالم:

1- الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) 172 نقطة

2- الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) 151

3-الفرنسي جوهان زاركو (دوكاتي-براماك) 114

4- الإيطالي بيكو بانيايا (دوكاتي) 106

5- الإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي-غريزيني) 105

اوله/د ح

© 2022 AFP