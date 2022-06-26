رالي كينيا الدولي: روفانبيرا يحقق فوزه الرابع هذا الموسم ويحلّق في الصدارة

توني كارومبا ا ف ب

حقق سائق تويوتا الفنلندي كالي روفانبيرا انتصاره الرابع هذا الموسم في بطولة العالم للراليات بفوزه برالي كينيا الدولي في 25 حزيران/يونيو 2022

نيروبي (أ ف ب) – حقق الفنلندي كالي روفانبيرا (تويوتا) الاحد انتصاره الرابع هذا العام في بطولة العالم للراليات، بفوزه برالي كينيا الدولي، الجولة السادسة، ليحلّق منفرداً في صدارة ترتيب السائقين.

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واجتاز روفانبيرا المسافة الاجمالية للرالي بوقت قدره 3:40:24.9 ساعات متقدماً على ثلاثة من زملائه وهم الويلزي ألفين إيفانز والياباني تاكاموتو كاتسوتا (ثاني الترتيب العام الماضي) وحامل اللقب الفرنسي سيباستيان أوجييه، بطل العالم 8 مرات.

وهي المرة الاولى منذ رالي ألمانيا 2019 ينجح أحد الصانعين في الهيمنة بمفرده على المراكز الثلاثة لمنصة التتويج.

كما هي المرة الاولى التي يحتل طراز واحد (جي آر ياريس رالي1) المراكز الاربعة الاولى في الترتيب العام منذ رالي بلغاريا الدولي 2010 مع سيتروين سي4 دبليو آر سي، علماً انه سبق لفريق تويوتا أن حقق انجازاً مماثلاً مرة واحدة في عام 1993، وتحديداً في رالي كينيا مع طراز سيليكا (فاز حينها الفنلندي يوها كانكونن).

وحقق روفانبيرا، الفائز هذا العام في السويد وكرواتيا والبرتغال، أسرع الاوقات في خمس مراحل خاصة بالسرعة، مقابل 4 لأوجييه.

ورفع روفانبيرا (21 عاماً) رصيده في صدارة ترتيب السائقين إلى 145 نقطة، متقدماً بفارق 65 نقطة عن البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) الذي حلّ خامساً، وزميله أوت تاناك، بطل العالم 2019 والذي تجمد رصيده عند 62 نقطة بعدما انسحب مرة أولى السبت اثر عطل أصاب جهاز نقل الحركة، ليعود الاحد إلى المنافسات ويضطر للانسحاب مجدداً بسبب مشكلة في مساعد المقود.

وخيّب فريق هيونداي الآمال في كينيا بعد أداء رائع في سردينيا توجه بفوز أوّل لتاناك هذا الموسم، حيث بدت سيارة آي20 رالي1 غير قادرة على المنافسة على مسارات صعبة ووعرة.

ولم تكن حال فريق أم-سبورت فورد أفضل، اذ اكتفى بالمركزين السادس مع سائقه الإيرلندي غريغ برين خلف مقود طراز بوما افتقد للفعالية منذ السبت، والثامن للفرنسي سيباستيان لوب.

وخسر بطل العالم 9 مرات والفائز بالجولة الافتتاحية هذا الموسم في مونتي كارلو حظوظه في المنافسة على المركز الأوّل بعد نشوب حريق على سيارته الجمعة، قبل أن يعاني من تضرر الاطار الامامي الايسر لسيارته، إلاّ انه انهى الرالي وفي جعبته أسرع توقيت في ثلاث مراحل خاصة بالسرعة ليبرهن انه ما زال يملك السرعة الضرورية لمقارعة باقي منافسيه.

كما أضاف أربع نقاط إلى رصيد فريقه أم-سبورت باحتلاله للمركز الثاني خلف نوفيل في مرحلة الـ "باور ستايدج" التي تمنح النقاط للخمسة الأوائل.

- ترتيب الخمسة الأوائل في الرالي:

1. الفنلندي كالي روفانبيرا (تويوتا) 3:40:24.9 ساعات

2. الويلزي إلفين إيفانز (تويوتا) بفارق 52.8 ثانية

3. الياباني تاكاموتو كاتسوتا (تويوتا) بفارق 1:42.7 دقيقة

4. الفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا) بفارق 2:10.3 د.

5. البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) بفارق 10:40.9 د.

- ترتيب بطولة السائقين:

1. كالي روفانبيرا 145 نقطة

2. تييري نوفيل 80

3. أوت تاناك 62

4. تاكاموتو كاتسوتا 62

5. غريغ برين 60

© 2022 AFP