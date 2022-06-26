فرنسا تؤيّد وضع "حدّ أقصى لأسعار" النفط على مستوى "الدول المنتجة" (الرئاسة الفرنسية)

ناتاليا كوليسنيكوفا ا ف ب/ارشيف

قلعة المو (ألمانيا) (أ ف ب) – أعلنت الرئاسة الفرنسية الأحد على هامش قمة مجموعة السبع في ألمانيا أن باريس تؤيد وضع "حدّ أقصى لأسعار" النفط على مستوى "الدول المنتجة"، بهدف كبح ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في أوكرانيا.

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وقال قصر الإليزيه إن باريس "لا تعارض في المبدأ" الاقتراح الأميركي وضع سقف للأسعار، لكن "ما سيكون أقوى بالنسبة إلينا هو أن نضع حدًّا أقصى لأسعار النفط القادم من كافة الدول المنتجة".

وأضافت الإليزيه "هذا ما يلزم لإعادة الانخراط في النقاش مع أوبك+ ومع جميع منتجي النفط في العالم".

ويختلف هذا الاقتراح عن الإجراء الذي اقترحته الولايات المتحدة بوضع سقف لأسعار النفط يتقرّر في الدول المستهلكة.

ويناقش قادة مجموعة الدول السبع المقترح الثاني في قمة تُعقد حتى الثلاثاء في جنوب ألمانيا، ولكن عواصم عدة من بينها برلين أشارت إلى أنها عبارة عن إجراء سيكون تنفيذه معقّدًا.

وقال مصدر في الإليزيه "ما يجب أن نفعله في مجموعة السبع هو بالأحرى محاولة وضع +سقف لسعر+ النفط، وفي نظري الغاز أيضاً لتجنّب عواقب وخيمة للغاية للعقوبات والوضع الاقتصادي العالمي".

© 2022 AFP