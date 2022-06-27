إيران تُعلن أنها نسجت أكبر سجادة كليم في العالم

رزانة شاخماغ زاس نادي الصحافيين الشباب في إيران/اف ب

صورة التقطت في 25 حزيران/يونيو 2022 لسجادة كليم يبلغ حجمها 105 أمتار مربعة نسجت يدوياً في محافظة فارس الإيرانية ووصفت بأنها الأكبر في العالم

قيروكارزين (إيران) (أ ف ب) – أعلنت طهران الاثنين أنها نسجت يدويا في محافظة فارس في جنوب إيران سجادة كليم يبلغ حجمها 105 أمتار مربعة، وُصِفَت بأنها الأكبر في العالم.

إعلان اقرأ المزيد

ونقل التلفزيون الحكومي عن رئيس قسم التراث الثقافي المحلي محمد جعفر إبراهيمي قوله إن "سجادة الكليم هذه التي يبلغ حجمها سبعة أمتار في 15 مترا أي 105 أمتار مربعة، هي نتاج عمل سبعة نساجين رئيسيين وثلاثة نساجين مساعدين من مدينة قيروكارزين بمحافظة فارس".

واشار إلى أن السجادة نُفذت تلبية لطلبية من قطر.

ويستخدم الكليم بشكل رئيسي في تركيا وباكستان وإيران وأفغانستان، وهو نوع من النسج الشرقي المسطح يتسم بزخارف ذات أشكال نباتية، ويعود أصله إلى البدو الآسيويين الذين استخدموه في الخيام لحماية أنفسهم من البرد والرطوبة.

إيرانيات في 25 حزيران/يونيو 2022 في محافظة فارس يعملن على نسج سجادة كليم وصفت بأنها الأكبر في العالم نادي الصحافيين الشباب في إيران نادي الصحافيين الشباب في إيران/اف ب

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية ("إرنا") إحصاءات أظهرت أن الصادرات السنوية للسجاد الإيراني تدر ما بين 400 و 500 مليون دولار للجمهورية الإسلامية.

© 2022 AFP