البرلمان في الاكوادور يناقش إقالة الرئيس والانتاج النفطي يتوقف قريبا

مارتن برنيتي ا ف ب

نساء يتظاهرن احتجاجا على قمع الشرطة على هامش تحركات للسكان الأصليين ضد السياسة الحكومية في الأكوادور في 25 حزيران/يونيو 2022 في كيتو

كيتو (أ ف ب) – عاود النواب في الاكوادور الأحد نقاشاتهم حول إقالة محتلمة للرئيس غييرمو لاسو الذي أعلن خفض أسعار المحروقات في اليوم الثالث عشر لتظاهرات السكان الأصليين احتجاجا على غلاء المعيشة والتي قد تؤدي إلى شلل الانتاج النفطي في هذا البلد في غضون 48 ساعة على ما أفادت الحكومة.

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إلا أن خفض الأسعار بعشرة سنتات من الدولار للغالون أقل بكثير من مطالب السكان الأصليين الذين يتظاهرون بالآلاف ويشلون الحركة في جزء من البلاد منذ 13 حزيران/يونيو.

وبطلب من النواب الداعمين للرئيس الاشتراكي السابق رافييل كوريا (2007-2017) يدرس البرلمان منذ مساء السبت طلب إقالة لاسو الذي حمّله نواب معارضون مسؤولية "الأزمة السياسة الخطرة" التي تهز البلاد.

وعلّقت النقاشات التي تتم عبر الفيديو مساء السبت الأحد واستؤنفت عصر الأحد بالتوقيت المحلي. وينبغي حصول إجراءات الإقالة على تأييد 92 صوتا من أصل 137 في البرلمان في حين أن المعارضة التي تملك الغالبية منقسمة داخل البرلمان.

"في الشارع"

وانتدب رئيس البلاد، وهو مصرفي سابق يحكم البلاد منذ 2021، سكرتيره للشؤون القضائية فابيو بوسو لتمثيله في الجمعية الوطنية.

ومنذ 13 حزيران/يونيو، يتظاهر آلاف السكان الأصليين في كل أرجاء البلاد احتجاجا على غلاء المعيشة والمطالبة خصوصا بخفض أسعار المحروقات. وتقدر الشرطة اعدادهم بحوالى عشرة آلاف في العاصمة.

وأسفرت أعمال العنف بين المتظاهرين والقوى الأمنية عن سقوط خمسة قتلى بحسب منظمة غير حكومية تعنى بحقوق الانسان. وأصيب 500 شخص بجروح من مدنيين وعناصر في الشرطة والجيش وفق مصادر مختلفة.

وتشهد 19 من مقاطعات البلاد الأربع والعشرين حواجز وقطعا للطرق. ويسجّل نقص في السلع في كيتو حيث ارتفعت الأسعار بشكل صاروخي فيما تبقى الكثير من الأسواق مغلقة.

وأكدت وزارة الطاقة الأحد أن انتاج النفط في الإكوادور "بات في مستوى حرج" وسيتوقف في غضون 48 ساعة إذا استمرت التظاهرات وما يرافقها من عمليات اغلاق موضحة ان الانتاج تراجع بالنصف.

وأضافت "عمليات التخريب ومصادرة الآبار واغلاق الطرق حالت دون وصول الامدادات والديزل الضروري لمواصلة العمليات". ويشكل النفط الذي يستخرج من المقاطعات الواقعة في منطقة الأمازون الإكوادورية، سلعة التصدير الرئيسية للبلاد.

وأكد وزير الانتاج خوليو خوسيه برادو أن "الخسائر الاقتصادية الإجمالية (...) تصل إلى 500 مليون دولار".

وسجل هدوء الأحد من دون مسيرات في شوارع كيتو حيث أخذ المتظاهرون قسطا من الراحة خصوصا في مركز ثقافي للسكان الأصليين وفي جامعتين يحتلونهما.

وتعهد زعيم اتحاد السكان الأصليين ليونيداس إيسلا أمام بعض من انصاره في متنزّه اربوليتو احد مراكز الاحتجاج، مواصلة التظاهرات.

وأوضح وهو يضع رداء البونشو الأحمر ويعتمر قبعة من اللباد الأسود "غدا سنجتمع للاستمرار في كفاحنا في الشارع اليوم سنعيد تنظيم صفوفنا".

"التخلي عن العنف"

ومساء السبت رفع الرئيس لاسو حالة الطوارئ التي أعلنها قبل ثمانية أيام في ست من مقاطعات البلاد تطالها التظاهرات والاحتجاجات خصوصا.

وفي اليوم نفسه جرت محاولة حوار أولى بين قادة من الحركة الاحتجاجية بينهم إيسلا ووزراء عدة في الحكومة برعاية رئيس الجمعية الوطنية فيرخيليو ساكيسيلا، لم تفض إلى نتيجة.

ومساء الأحد جدد الرئيس لاسو الدعوة إلى "الحوار" مؤكدا أن حكومته "تمد اليد" لكنه حذر "سيجد الاكوادوريون الساعون إلى الحوار حكومة تمد يدها. الساعون إلى الفوضى والعنف والارهاب سيجدون قوة القانون".

وكان اتهم المتظاهرين الجمعة بالسعي "إلى تنفيذ انقلاب".

وسبق لتظاهرات واحتجاجات قام بها سكان أصليون أن أطاحت ثلاثة رؤساء بين عامي 1997 و2005.

ومن روما، دعا البابا فرنسيس إلى الهدوء الأحد قائلا "أتابع بقلق ما يحدث في الاكوادور" مضيفا "أحض كل الأطراف إلى التخلي عن العنف والمواقف المتطرفة. ليدرك الجميع ان السلم الاجتماعي لا يتحقق من دون الحوار وآمل بأن يحصل ذلك قريبا".

© 2022 AFP