التجارب الأميركية: لايلز وستاينر وبنجامين يرفعون التحدي قبل 3 أسابيع من مونديال ألعاب القوى

ستيف تشامبرز غيتي/غيتي عبر ا ف ب

نواه لايلز خلال تصفيات سباق 200 م في تجارب اختيار المنتخب الأميركي لمونديال ألقاب القوى. يوجين، أوريغون، في 25 حزيران/يونيو 2022

يوجين (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – رفع نواه لايلز وآبي ستاينر وراي بنجامين التحدي قبل ثلاثة أسابيع من بطولة العالم لألعاب القوى، وذلك بتألقهم خلال تجارب اختيار المنتخب الأميركي التي أقيمت على مضمار هايورد فيلد في يوجين بولاية أوريغون، حيث سيقام المونديال بالذات بين 15 و24 تموز/يوليو المقبل.

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ورغم أنه كان ضامناً مشاركته في بطولة العالم كحامل للقب، شارك لايلز في تصفيات سباق 200 م وتأهل الى النهائي الذي فاز به الأحد بتسجيله 19.67 ثانية، وهو الذي تعافى للتو من إصابته بفيروس كورونا.

وتقدم ابن الـ24 عاماً بفارق ضئيل جداً على إيريون نايتون (16.69 ثانية) الذي بات في الثلاثين من نيسان/أبريل خلال لقاء باتون روج في لويزيانا صاحب رابع أسرع زمن في تاريخ السباق خلف الأسطورة الجامايكية أوساين بولت (19.19) والجامايكي الآخر يوهان بلايك (19.26) ومواطنه الأسطورة مايكل جونسون (19.32).

وبدا نايتون في طريقه للفوز بالسباق بعدما حقق انطلاقة أفضل من لايلز وكان في الصدارة قبل 20 متراً من خط النهاية، إلا أن الأخير أطبق عليه وتجاوزه بفارق لا يلحظ بالعين المجردة.

وعلق لايلز على فوزه بالقول "قمت بما يجب من أجل الفوز. إيريون تقدم عليّ عند المنعطف لكني حافظت على رباطة جأشي. قلت لنفسي يجب أن ألحق به وأن أتفوق عليه في آخر 100 متر وهذا ما فعلته".

وأكمل فريد كيرلي الذي بات الجمعة خلال الدور نصف النهائي سادس أسرع عداء في تاريخ سباق 100 م مشاركة مع مواطنيه بطل العالم كريستيان كولمان وترايفن بروميل (9.76 ثانية)، منصة التتويج بتسجيله 19.83 ثانية.

وسيحاول كيرلي الفوز بثنائية 100 و200 م خلال بطولة العالم، خلافاً لكولمان الذي غاب عن الدور نصف النهائي لسباق 200 م ولن يخوضه بالتالي في المونديال.

وغاب كولمان السبت أيضاً عن نهائي 100 م بعد حلوله رابعاً في نصف النهائي (9.87)، لكنه سيتمكن من خوض السباق في بطولة العالم بما أنه حامل اللقب.

وكان العداء البالغ 26 عاماً قال انه ينوي المشاركة في كل الجولات، بحثاً عن العودة الى القمة اثر ايقافه 18 شهراً لغيابه عن فحوص المنشطات، ما تسبب بغيابه عن أولمبياد طوكيو الصيف الماضي.

إخفاق آخر لريتشاردسون

وعند السيدات وكما كان متوقعاً، فازت بطلة الجامعات آبي ستاينر بسباق 200 م بعدما سجلت 21.77 ثانية، محسّنة أفضل أداء عالمي لهذا العام والذي حققته في 11 الحالي (21.80 ث).

لكنها لم تحتفظ بأفضل توقيت لهذا العام لفترة طويلة، إذ تنازلت عنه سريعاً لصالح الجامايكية شيريكا جاكسون التي سجلت الأحد في كينغستون 21.55 ثانية خلال تجارب اختيار المنتخب الجامايكي لمونديال يوجين.

وتفوقت ستاينر على تامارا كلارك (21.92) وجينا برانديني (22.01)، فيما اكتفت صاحبة برونزية أولمبياد طوكيو غاب تومسون بالمركز الثامن بعد معاناتها من آلام في الفخذ.

ومُنيت الصاعدة شاكاري ريتشاردسون بخيبة جديدة بعدما فشلت الاحد في التأهل الى نهائي 200 م، بعد أيام من إخفاقها في 100 م.

وحلّت ريتشاردسون (22 عاماً) في المركز العاشر في نصف النهائي مكتفية بزمن 22.47 ثانية.

وكانت ريتشاردسون خرجت بشكل مفاجئ من تصفيات سباق 100 م الخميس بعد أن اكتفت بالمركز الخامس في مجموعتها في التصفيات والـ23 بشكل عام.

واختتمت ريتشاردسون تجارب مخيّبة للآمال وفشلت في التأهل الى أول بطولة عالم في مسيرتها، بعد أن أحدثت ضجة كبيرة العام الماضي خلال التجارب الأولمبية الأميركية عندما سجلت 10.64 ثوان (بمساعدة الرياح) في نصف نهائي 100 م قبل الفوز بالسباق النهائي. لكنها حُرمت من خوض أولمبياد طوكيو بسبب تناولها الماريجوانا.

ويبقى أملها الوحيد بخوض مونديال يوجين هو أن يتم اختيارها للمشاركة مع المنتخب الأميركي للتتابع.

ومن بين النتائج البارزة الأخرى، حقق راي بنجامين، الحائز على الفضية في الأولمبياد وبطولة العالم الأخيرين، أفضل أداء عالمي لهذا العام في سباق 400 متر حواجز بتسجيله 47.04 ثانية، ليحرز بذلك لقب بطل الولايات المتحدة للمرة الثالثة توالياً.

مواجهة رائعة بين مو وويلسون

وضمنت آثينغ مو، صاحب الذهبية الأولمبية في طوكيو 2020، مشاركتها في مونديال يوجين بعد فوزها المثير بسباق 800 متر بزمن 1:57.16 دقيقة، متفوقة على آجي ويلسون (1:57.23 د) التي بدت في طريقها للفوز بتقدمها على منافستها في آخر 40 متراً، قبل أن تعود الأخيرة لتخطف الفوز في المتر الأخير.

وفي غياب بطل العالم غرانت هولواي الذي قرر عدم المشاركة في السباق النهائي بما أنه ضامن لتأهله الى المونديال كحامل للقب، فاز دانيال روبرتس (13.03 د) بسباق 110 أمتار حواجز، متقدماً على تراي كاننغهام (13.08) وديفون ألن (13.09) الذي وقع في نيسان/أبريل مع فريق فيلادلفيا إيغلز المشارك في دوري كرة القدم الأميركية "أن أف أل" والذي حقق قبل أسبوعين في لقاء نيويورك ثالث أفضل زمن في تاريخ السباق (12.84).

وفي رمي كرة الحديد للسيدات، حققت تشيس إيلي أفل رمية لهذا العام بعدما سجلت 20.51 م.

وأخيراً، في الوثب الثلاثي، حل كريستيان تايلور في المركز الخامس، لكن بطل العالم أربع مرات يبقى من المرشحين للقب خامس رغم الصعوبة التي يواجهها في استعادة أفضل مستوياته منذ تعرضه لتمزق في وتر أخيل العام الماضي.

© 2022 AFP