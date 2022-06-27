الجامايكية جاكسون تفرض نفسها مرشحة لثنائية 100 و200 م في مونديال يوجين

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تغلبت جاكسون على تومسون-هيراه في سباق 100 م ضمن بطولة جامايكا

كينغستون (أ ف ب) – فرضت الجامايكية شيريكا جاكسون نفسها مرشحة للفوز بثنائية سباقي 100 و200 م خلال بطولة العالم لألعاب القوى المقررة بعد ثلاثة أسابيع في يوجين الأميركية، وذلك بعد تألقها في تجارب اختيار منتخب بلادها للمونديال.

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وبعدما فاجأت الجمعة البطلة الأولمبية إيلاين تومسون-هيراه واحرزت سباق 100 م، مستغلة غياب المخضرمة شيلي-آن فرايزر-برايس لتنهي السباق بزمن 10.77 ثوان وتحرز أول لقب وطني لها.

ثم واصلت تألقها الأحد في اليوم الأخير من تجارب اختيار المنتخب الجامايكي للمونديال، بتحقيقها أفضل زمن لهذا العام في سباق 200 م وثالث أفضل زمن في التاريخ خلف الأميركية فلورنس غريفيث-جوينر (21.34 ثانية في 29 أيلول/سبتمبر 1988 خلال أولمبياد سيول) ومواطنتها تومسون-هيراه (21.53 ثانية في 3 آب/أغسطس 2021 خلال أولمبياد طوكيو)، بعدما سجلت 21.55 ثانية.

وقالت ابنة الـ28 عاماً "بصراحة، لقد صُدِمت بالزمن الذي سجلته. لم أتوقع أبداً أن أكون بهذه السرعة. كنت أعلم أن لدي شيئاً مميزاَ في ساقيَّ، لكن أن أركض بهذه السرعة، فكل ما يمكنني قوله أني ممتنة".

وتخطت جاكسون أفضل زمن لها وقدره 21.81 ثانية حققته العام الماضي، متجاوزة أفضل رقم لهذا العام والذي حققته قبل ساعات معدودة الأميركية آبي ستاينر خلال تجارب اختيار المنتخب الأميركي لمونديال يوجين (21.77 ثانية).

وتقدمت جاكسون، الفائزة باللقب الوطني لسباق 400 م أيضاً، على البطلة الأولمبية تومسون-هيراه التي جاءت ثانية بزمن 22.05 ث، فيما حلت شيلي-آن فرايزر-برايس في المركز الثالث بزمن 22.14 ث.

وفاز أندرو هادسون، المولود في الولايات المتحدة، بسباق 200 م للرجال بزمن 20.10 ثانية، متفوقاً على بطل جامايكا لسباق 100 م يوهان بلايك (20.31) ونايجل إيليس (20.41).

وتوج بطل أولمبياد طوكيو 2020 هانسل بارشمان بطلاً لسباق 110 م حواجز بزمن 13.14 ثانية، بعدما بدا البطل الأولمبي والعالمي السابق عمر ماكليود الأوفر حظاً نتيجة انطلاقته الصاروخية لكنه ارتطم بالحاجز الثلاث لينهي السباق ثامناً، فيما ذهب المركزان الثاني والثالث لرشيد برودبل (13.20 ثانية) وأورلاندو بينيت (13.28 ث) توالياً.

وفازت بريتاني أندرسون التي اكتفت بالمركز الثامن في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي، بسباق 100 متر حواجز بعدما انتفضت خلال آخر ثلاثة حواجز لتفوز بزمن 12.53 ثانية، متقدمة على حاملة اللقب المحلي وصاحبة البرونزية الأولمبية ميغان تابر (12.60 ث) وبطلة العالم لعام 2015 دانييل وليامس (12.66 ث).

وتفوقت كريس-آن غوردون-باول على بطلة جامايكا ثماني مرات ناتويا غول-توبينغ في سباق 800 م للسيدات بعدما سجلت 2:00.25 دقيقة، فيما جاءت أديل تريسي ثالثة.

© 2022 AFP