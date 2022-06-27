اليابان تخشى أزمة كهرباء جراء درجات الحرارة القياسية

فيليب فونغ ا ف ب

مارة في حي غينزا في طوكيو يستعينون بمظلات بسبب درجات الحرارة المرتفعة في 26 حزيران/يونيو 2022

طوكيو (أ ف ب) – حذّرت السلطات اليابانية الاثنين من احتمال حصول أزمة كهرباء في وقت تسجل في البلاد درجات حرارة قياسية وفيما شهدت طوكيو أقصر موسم أمطار في تاريخها.

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وقال الأمين العام المساعد للحكومة اليابانية يوشيهيكو إيسوزاكي "نطلب من المواطنين خفض استهلاك الطاقة عصرا" عندما يكون احتياطي الكهرباء في أدنى مستوى له في منطقة طوكيو الكبرى.

لكن الحكومة طلبت من المواطنين أيضا اتخاذ الإجراءات الضرورية للاتقاء من الحرّ وتجنب الإصابة بمشكلات صحية جراء ارتفاع درجات الحرارة.

ويتوقع أن تصل الحرارة إلى 35 درجة مئوية الاثنين في العاصمة اليابانية حيث ستستمر الحرارة فوق 34 درجة حتى الأحد المقبل بحسب هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

وفي حين كان يفترض أن يكون موسم الأمطار في أوجه في الجزء الأكبر من اليابان، أعلنت الهيئة أن الموسم انتهى في منطقة كانتو التي تشمل طوكيو.

وهو موسم الأمطار الأقصر (أقل ب22 يوما من المعتاد) منذ بدأت اليابان تدون في سجلات البيانات بهذا الشأن العام 1951.

وانتهى موسم الأمطار الاثنين أيضا في وسط اليابان وجزء من جزيرة كيوشو جنوب غرب البلاد.

وبلغت الحرارة الأحد 40 درجة مئوية في مدينة إيسيساكي على مسافة مئة كيلومتر تقريبا من طوكيو، وهو أعلى مستوى يسجل في اليابان خلال شهر حزيران/يونيو.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية من أن "الناس غير معتادين بعد على درجة الحرارة المرتفعة وقد يصابون بلفحات شمس".

وقالت أساكو تاروس (58 عاما) التي التقتها وكالة فرانس برس في حي غينزا في طوكيو حيث كان يستخدم الكثير من المارة مظلات، "فترة تموز/يوليو آب/اغسطس حارة عادة لكن لم يسبق لي ان عرفت حرارة كهذه في حزيران/يونيو".

© 2022 AFP