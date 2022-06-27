ايران تقول أنها "تتفهم" ضرورة تنفيذ عملية عسكرية تركية في سوريا

دليل سليمان ا ف ب/ارشيف

أحد عناصر قوات سوريا الديموقراطية بتاريخ 27 حزيران/يونيو 2020 أثناء حراسته نساء كرديات خلال تظاهرة أمام قاعدة أميركية في ريف الحسكة احتجاجا على العمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا

اسطنبول (أ ف ب) – قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أثناء زيارة إلى أنقرة الاثنين إن بلاده "تتفهم" ضرورة تنفيذ تركيا عملية عسكرية جديدة ضد المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.

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وأوضح الوزير في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو "نتفهّم جيدًا مخاوف تركيا الأمنية".

وأضاف "نتفهّم أن عملية خاصة (في سوريا) قد تكون ضرورية".

منذ نهاية أيار/مايو، يهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن هجوم جديد على بلدتين في شمال سوريا يستهدف مقاتلين أكراد.

وتعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، "إرهابية"، وتعتبرها امتداداً لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمرداً ضدها منذ عقود.

وأكد الرئيس التركي الاثنين "سنطلق عملية جديدة في سوريا بمجرد استكمال استعداداتنا". وأعربت واشنطن وموسكو عن معارضتهما لمثل هذا الهجوم.

منذ عام 2016، نفذت أنقرة ثلاث عمليات عسكرية في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية.

وكانت إيران، حليفة النظام السوري، قد دعت أنقرة في نهاية عام 2019 إلى إنهاء العملية العسكرية التركية التي تشنها في شمال سوريا بأسرع وقت ممكن.

© 2022 AFP