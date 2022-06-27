بطولة فرنسا: نيس يتحضر للاعلان عن التعاقد مع فافر خلفاً لغالتييه (مصادر)

السويسري لوسيان فافر خلال مؤتمر صحافي أيام اشرافه على بوروسيا دورتموند الألماني. ساوث بند، إنديانا، الولايات المتحدة، في 18 تموز/يوليو 2022

نيس (فرنسا) (أ ف ب) – يبدو نيس الذي أنهى الموسم المنصرم من الدوري الفرنسي لكرة القدم في المركز الخامس، في طريقه للتعاقد مجدداً مع المدرب السويسري لوسيان فافر للاشراف عليه خلفاً لكريستوف غالتييه وفق المصادر، وذلك بعدما أعلن النادي أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً في وقت لاحق الإثنين من دون أن يحدد موضوعه.

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وفي ظل المفاوضات الجارية بين غالتييه وباريس سان جرمان بطل الدوري الذي يتجه لإقالة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، ترجح المصادر عودة فافر للاشراف على نيس بعدما كان مدرباً له بين 2016 و2018.

وعاود نيس تمارينه صباح الإثنين خلف أبواب موصدة وبغياب غالتييه الذي قاده الموسم المنصرم الى المركز الخامس بعد موسم على منحه ليل لقبه الأول في الدوري منذ 2011، ما عزز فرضية التعاقد مع فافر الذي بات من دون فريق منذ إقالته من بوروسيا دورتموند الألماني في كانون الأول/ديسمبر 2020.

وأفادت المصادر بأن فافر كان متواجداً الإثنين في مبنى مركز تمارين الفريق، وسيعود الى نيس بوجود معاونه السابق فريديريك جيوريا الذي عمل مساعداً لغالتييه الموسم الماضي ولباتريك فييرا قبلها بموسم.

© 2022 AFP