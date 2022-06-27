بطولة ويمبلدون: جابر إلى الدور الثاني في 54 دقيقة

التونسية أنس جابر في لقطة لها خلال مباراتها مع السويدية ميريام بيوركلوند في بطولة وينمبلدون لكرة المضرب. 27 حزيران/يونيو 2022

لندن (أ ف ب) – بلغت التونسية أنس جابر التي ارتقت الاثنين إلى وصافة التصنيف العالمي، الدور الثاني من بطولة ويمبلدون لكرة المضرب، ثالثة البطولات الأربع الكبرى ضمن الغراند سلام بفوزها السريع على السويدية ميريام بيوركلوند 6-1 و6-3 الاثنين.

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واحتاجت التونسية الى 54 دقيقة فقط لتخطي منافستها وستلتقي في الدور التالي مع الكندية ريبيكا مارينا أو البولندية كارتارزينا كايا.

وكانت جابر بلغت الدور ربع النهائي في ويمبلدون العام الماضي وهي افضل نتيجة لها في البطولات الكبرى الى جانب بلوغها الدور ذاته في بطولة استراليا المفتوحة عام 2020.

وقالت جابر التي ارتقت إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي الصادر الاثنين "اليوم حققت اعلى تصنيف في مسيرتي وعدم خسارتي سوى اربعة اشواط في مباراة اليوم يعني انني حققت انطلاقة رائعة في البطولة".

وأضافت "أمر رائع العودة الى الملعب الرئيسي. الملاعب العشبية تناسب اسلوب لعبي لا سيما في الكرات الساقطة".

وختمت "الآن أريد الذهاب أبعد من الدور ربع النهائي".

وشاركت جابر في دورة إيستبورن الإنكليزية الأسبوع الماضي في مباريات الزوجي إلى جانب الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس وفازتا في مباراتين قبل أن تتعرض جابر لإصابة طفيفة في ركبتها قبل خوضهما الدور نصف النهائي.

© 2022 AFP