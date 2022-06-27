لوس أنجليس أف سي يتعاقد مع بايل لمدة عام

جون ثايس ا ف ب/ارشيف

غاريث بايل الى لوس أنجليس الاميركي بعد 9 سنوات مع ريال مدريد

لوس انجليس (أ ف ب) – أعلن نادي لوس أنجليس أف سي الاميركي لكرة القدم الاثنين تعاقده مع قائد منتخب ويلز غاريث بايل لمدة عام مع خيار التمديد سنة إضافية.

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وسبق لبايل أن أعلن السبت الفائت أنه سينتقل الى لوس أنجليس قادمًا من ريال مدريد الاسباني.

ونقل النادي الاميركي عن بايل قوله "أنا متحمس جدًا بشأن هذا الانتقال الى فريق لوس أنجليس. هذا المكان المناسب لي ولعائلتي والوقت المناسب في مسيرتي. أتوق للبدء بالعمل مع الفريق وللفوز بالمزيد من الالقاب في لوس أنجليس".

وينتهي عقد بايل (32 عامًا) مع ريال مدريد في 30 حزيران/يونيو الحالي بعد تسعة مواسم في العاصمة الاسبانية حقق خلالها لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات، آخرها هذا العام ضد ليفربول الانكليزي، ولقب الدوري المحلي ثلاث مرات.

خاض مع النادي الملكي 258 مباراة مسجلا 106 أهداف و67 تمريرة حاسمة وحقق معه 19 لقبًا.

على صعيد المنتخب، ساهم في وصول بلاده الى نهائيات كأس العالم 2022 نهاية العام في قطر للمرة الاولى منذ 64 عامًا.

والتحق بايل بالمخضرم المدافع الإيطالي جورجو كييليني الذي سبقه بتوقيعه على عقد حتّى نهاية عام 2023.

ومن المتوقع أن يبدأ الوافدان الجديدان الدفاع عن قميص فريقهما بعد الافتتاح الرسمي لسوق الانتقالات في 7 تموز/يوليو المقبل، على أن يقام في اليوم التالي مباراة "إل ترافيكو" وهي "دربي" مدينة لوس أنجليس والتي تجمعه مع لوس أنجليس غالاكسي بقيادة نجمه المكسيكي خافيير "تشيشاريتو" هرنانديس.

وأعاد بايل وكييليني البريق إلى الدوري الأميركي المهجور من النجوم في أيامهم الأخيرة من مسيرتهم في السنوات الأخيرة، ليسيرا على خطا العديد من اللاعبين الكبار انتقلوا إلى بلاد "العم سام" على غرار الانكليزي ديفيد بيكهام والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش اللذين انضما إلى غالاكسي، علماً أن الأخير عاد إلى الدوري الإيطالي ليتوج مع ميلان بطلاً، أو الانكليزي واين روني (دي سي يونايتد) والإيطالي أندريا بيرلو (نيويورك سيتي) والبرازيلي ريكاردو كاكا (أورلاندو سيتي).

© 2022 AFP