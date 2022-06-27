مصرع خمسة أشخاص وإصابة 234 آخرين بعد تسرب غاز من صهريج في جنوب الأردن

توماس كويكس ا ف ب/ارشيف

لقطة عامة تُظهر ميناء إيلات الإسرائيلي ومدينة العقبة الأردنية في الخلفية في 24 أيلول/سبتمبر 2018

عمان (أ ف ب) – أدى تسرب غاز سام بعد سقوط صهريج في ميناء العقبة في جنوب الأردن الإثنين الى مصرع خمسة أشخاص وإصابة 234 آخرين، حسبما أفاد الأمن العام الأردني.

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وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي في بيان إنه "وأثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة اليوم (الإثنين)، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله مما أدى الى تسرب الغاز في الموقع".

وأضاف أنه "نجم عن الحادثة لغاية اللحظة خمس وفيات و234 إصابة".

وبحسب السرطاوي فإن "المختصين وفريق المواد الخطرة في الدفاع المدني يتعاملون لغاية هذه اللحظة" مع الحادثة.

وبحسب مصادر رسمية أردنية، فإن الصهريج المحمل بالغاز السام سقط من باخرة وتم إخلاء الشاطئ الجنوبي للعقبة.

ومدينة العقبة هي الميناء البحري الوحيد في المملكة، وتمر عبره معظم واردات الأردن وصادراته ويُعد أحد الموانئ الرئيسية في منطقة البحر الأحمر.

© 2022 AFP