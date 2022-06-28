بطولة ويمبلدون: انسحاب بيريتيني وصيف بطل العام الماضي لإصابته بكوفيد

لندن (أ ف ب) – أعلن الايطالي ماتيو بيريتيني، وصيف بطل العام الماضي، الثلاثاء انسحابه من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، قبل مباراته في الدور الاول لإصابته بكوفيد-19.

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وقال المصنف الحادي عشر عالميًا في منشور عبر صفحته على إنستغرام "بقلب مكسور أعلن انسحابي من ويمبلدون نتيجة فحص ايجابي بكوفيد-19".

وكان بيريتيني أحد أبرز المرشحين لمقارعة المصنف أول الصربي نوفاك ديوكوفيتش على اللقب عقب حلوله وصيفًا له العام الماضي وتتويجه بدورتي شتوتغارت وكوينز على الملاعب العشبية في الاسبوعين الاخيرين.

وبات الايطالي ثاني المنسحبين من ويمبلدون بسبب كوفيد-19 بعد الكرواتي مارين تشيليتش وصيف عام 2017.

وروى بيريتيني (26 عامًا) "لديّ عوارض الإنفلونزا وكنت في عزلة في الايام القليلة الماضية. على رغم أن العوارض ليست قوية، قررت أنه من المهم اجراء اختبار آخر هذا الصباح من أجل حماية صحة وسلامة زملائي اللاعبين وكل من في البطولة".

وتابع "لا أجد الكلمات لوصف الخيبة الكبيرة التي أشعر بها. الحلم انتهى لهذا العام ولكن سأعود أقوى".

وكان بيريتيني وقع في المسار ذاته مع الإسباني رافايل نادال، المتوج هذا العام في أستراليا المفتوحة ورولان غاروس، وكان هناك احتمال أن يلتقيا في نصف النهائي، لكن كوفيد-19 حرم الإيطالي من محاولة تعويض ما فاته العام الماضي والفوز باللقب الذي توج به ديوكوفيتش بعد تغلبه عليه بأربع مجموعات.

وأكد المنظمون انسحاب الايطالي الذي كان من المقرر أن يواجه التشيلي كريستيان غارين (43 عالميًا) في وقت لاحق الثلاثاء وأعلنوا أنه تم استبداله بـ"الخاسر المحظوظ" السويدي إيلياس ييمر (137 عالميًا) الذي أقصي في الدور الاخير من التصفيات.

© 2022 AFP