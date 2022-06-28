بطولة ويمبلدون: شفيونتيك الى الدور الثاني بعد الانتصار الـ36 تواليًا

غلين كيرك ا ف ب

البولندية ايغا شفيونتيك خلال مباراتها في الدور الاول من بطولة ويمبلدون في 28 حزيران/يونيو 2022

لندن (أ ف ب) – حققت البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة أولى عالميًا، انتصارها الـ36 تواليًا هذا العام عندما تغلبت على الكرواتية يانا فيت المتأهلة من التصفيات 6-صفر و6-3 الثلاثاء وعبرت الى الدور الثاني من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب.

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وسجلت شفيونتيك بذلك أفضل سلسلة انتصارات في الالفية الثالثة لدى السيدات، لتفض الشراكة مع الاميركية فينوس وليامس التي حققت 35 انتصارًا تواليًا في العام 2000.

وتبحث ابنة الـ21 عامًا عن لقب أول في ويمبلدون بعد أن توجت بلقبين كبيرين في مسيرتها، كلاهما في بطولة فرنسا المفتوحة على ملاعب رولان غاروس عامي 2020 و2022.

وقالت شفيونتيك بعد الفوز "هذه مباراتي الاولى على العشب (هذا العام) وأحاول التأقلم على اللعب هنا وأطبّق ما قمت به في التمارين".

وأضافت ردًا على سؤال عن اللعب على العشب مقارنة بتألقها على التراب "إنها (أرضية) حذرة. لعبت ربما 12 أسبوعًا فقط في حياتي على العشب ولكن الاجواء والتقاليد هنا ترفعني لذا سأحاول الاستفادة من ذلك".

ولم تلعب البولندية أي دورة منذ تتويجها في رولان غاروس مطلع الشهر الحالي وتصل الى ويمبلدون بعد سلسلة انتصارات مكنتها من تحقيق ستة ألقاب هذا الموسم، بينها أيضًا أربعة في دورات الالف.

وستكون البولندية المرشحة الابرز لرفع الكأس لا سيما في ظل غياب الاسترالية آشلي بارتي حاملة اللقب بعد اعتزالها المفاجئ في وقت سابق من العام ما مهّد الطريق لشفيونتيك لاعتلاء صدارة التصنيف العالمي.

وستختبر شفيونتيك في ويمبلدون قدرتها على مواصلة السلسلة حيث كان وصولها الى الدور الرابع العام الماضي الأفضل لها في البطولة الانكليزية، علمًا أنها توجت بلقب الناشئات في 2018.

وتلتقي في الدور الثاني مع الهولندية رومي كيرخوفي الفائزة على سوناي كرتال 6-4، 3-6، 6-1.

واستهلت شفيونتيك المباراة بطريقة مثالية حارمة منافستها المصنفة 252 عالميًا من كسب أي شوط في المجموعة الاولى.

لكن سيناريو المجموعة الثانية جاء مختلفًا بعد أن تبادلت اللاعبتان الكسر في الاشواط الثلاثة الاولى لتتقدم فيت 3-1 وتسنح أمامها خمس فرص لكسر إرسال شفيونتيك في الشوط الخامس، فشلت في ترجمة أي منها لتقلّص البولندية الفارق الى 2-3 قبل تكسب الأشواط الأربعة التالية وتحسم المجموعة والمباراة لصالحها.

كما تأهلت اليونانية ماريا سكاري الخامسة عالميًا بفوزها على الاسترالية زوي هايفز 6-1 و6-4، والتشيكية باربورا كرايتشيكوفا بطلة رولان غاروس 2021 بتغلبها على البلجيكية مارينا زافينسكا 7-6 (7/4)، 6-3.

ولحقت بهما الاسبانية باولا بادوسا الرابعة عالميًا بتفوقها على الاميركية لويزا شيريكو 6-2 و6-1.

© 2022 AFP