خامنئي يدعو القضاء الإيراني إلى محاربة الفساد

مكتب خامنئي/ا ف ب

صورة مؤرخة في 4 حزيران/يونيو 2022 للمرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية على خامنئي في طهران

طهران (أ ف ب) – دعا المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي السلطات القضائية الإيرانية إلى محاربة الفساد في البلاد بحسب ما جاء في بيان على موقعه الإلكتروني.

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وقال خامنئي خلال اجتماع مع مسؤولين في جهاز القضاء "يجب أخذ قضية مكافحة الفساد على محمل الجد، ثمة فساد".

وتعتبر إيران من أكثر الدول فسادا وهي تحتل المرتبة 150 من أصل 180 في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية للعام 2021.

وأضاف خامنئي "في القضاء أو في السلطة التنفيذية أو في أي مكان آخر، هناك بعض الآليات التي تولد الفساد بشكل طبيعي، يجب تفكيك هذه الآليات".

في أيلول/سبتمبر 2020، أدانت إيران المسؤول القضائي الكبير السابق أكبر طبري بالسجن 31 عاما بتهمة الفساد، وهي واحدة من أقسى الأحكام الصادرة في حق مسؤول سابق في الجمهورية الإسلامية.

وتشهد إيران أزمة اقتصادية منذ العام 2018 عندما انسحبت الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي وبدأت فرض عقوبات قاسية على طهران.

والشهر الماضي، شهدت مدن إيرانية عدة تظاهرات ضد غلاء المعيشة والفساد.

© 2022 AFP